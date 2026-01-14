Аудит выявил нарушения на 297 млрд тенге в Туркестанской области

За год в Туркестанской области проведели 15 аудиторских мероприятий. Проверки охватили 295 объектов государственного аудита.

Как сообщил председатель областной ревизионной комиссии Галымжан Тапеев, общий объем средств, попавших под аудит за прошлый год, составил 637,8 миллиарда тенге.

По итогам проверок нарушения выявили на сумму 297,2 миллиарда тенге. Из них 55,2 миллиарда пришлись на неэффективное планирование и использование бюджетных средств и государственных активов. Еще 242 миллиарда тенге составили нарушения финансовой дисциплины.

Помимо этого аудиторы зафиксировали 1 095 процедурных нарушений.

— Общий объем нарушений финансовой дисциплины, подлежащих восстановлению, составил 241,6 миллиарда тенге. На сегодняшний день удалось вернуть 27,5 процента этой суммы. По другой категории возмещений из 331,7 миллиона тенге компенсировано 199 миллионов — около 60 процентов, — отметили в ведомстве.

Для принятия процессуальных решений в правоохранительные органы направлено восемь материалов. Дисциплинарную ответственность понесли 252 должностных лица. В административном порядке рассмотрели 255 материалов. По 183 из них назначены штрафы на общую сумму 64,6 миллиона тенге.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области бизнесу было возвращено свыше 1,1 миллиарда тенге.