Более 1,1 млрд тенге удалось вернуть бизнесу в Туркестанской области
Предприниматели региона смогли отстоять свои права в спорах с государственными органами, вернуть незаконно удержанные средства и добиться пересмотра решений в сфере госзакупок, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным региональной Палаты предпринимателей, за год от представителей бизнеса поступило 170 обращений, из которых 66 были направлены через систему eOtinish. По итогам рассмотрения 81 обращение, или 48 процентов, было решено в пользу предпринимателей.
— В первом полугодии 2025 года представители Палаты вошли в состав согласительной комиссии, созданной для пересмотра решений о включении компаний в реестр недобросовестных участников государственных закупок. По результатам работы комиссии из данного перечня были исключены пять предпринимателей, — сообщили в Палате предпринимателей Туркестанской области.
Речь идет о компаниях ТОО «BEKYRYS строй», ТОО «DanAia», ТОО «Kaz Elit Stroy», ТОО «Forum Stroy» и ТОО «Farab street».
Также в регионе была зафиксирована спорная ситуация при проведении государственных закупок, связанных с Туркестанским городским домом культуры. Несмотря на то что с предпринимателями были заключены договоры на общую сумму 177 129 500 тенге, заказчик не выполнил платежные обязательства.
— Данный вопрос был рассмотрен на заседании совета. По итогам разбирательства ответственное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. В результате задолженность перед предпринимателями была полностью погашена. Их имущественные права восстановлены, — уточнили в ведомстве.
В рамках защиты интересов бизнеса в государственные органы также было направлено 580 официальных запросов, состоялось 34 судебных разбирательства. По итогам рассмотрения 15 дел финансовые интересы предпринимателей были защищены на сумму более 432 млн тенге.
— В целом по итогам 2025 года имущественные права предпринимателей в Туркестанской области были защищены на сумму свыше 1,1 миллиарда тенге. В том числе возмещен ущерб на сумму более 711 миллионов тенге, предотвращены необоснованные расходы. Более 432 миллионов тенге защищены в судебном порядке, еще свыше 177 миллионов тенге задолженности полностью возмещены государственными органами, — отметили представители ведомства.
