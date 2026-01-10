Экспортный барьер: почему мясная отрасль Шымкента теряет рентабельность

Ранее предприниматели, располагающие откормочными площадками, рассчитанными на 1 тысячу голов скота, имели возможность свободно экспортировать мясную продукцию за рубеж.

Однако, согласно новым требованиям, право вывоза продукции на внешний рынок предоставляется исключительно тем хозяйствам, которые владеют откормочными площадками минимум на 5 тысяч голов скота. При этом в самом Шымкенте предприятия с такими мощностями не зарегистрированы.

По словам предпринимателя Тахирбека Нишанбаева, в случае, если данный вопрос не будет решён, сфера откорма скота может утратить свою рентабельность и превратиться в экономически невыгодное направление бизнеса.

— В настоящее время в городе насчитывается около 40 крупных производителей мяса. Однако, даже не учитывая требование о наличии откормочной площадки на 5 тысяч голов, предприятий с площадками, рассчитанными хотя бы на 1-2 тысячи голов крупного рогатого скота, можно пересчитать по пальцам. При этом и у них отсутствует возможность выхода на внешний рынок. Мы поднимали этот вопрос и во время визита министра сельского хозяйства. Наше предложение заключается в том, чтобы экспортные квоты предоставлялись не только площадкам на 5 тысяч голов, но и хозяйствам с откормочными площадками на 1 тысячу голов. В случае реализации этого предложения малые хозяйства также смогут участвовать в экспортном рынке, а животноводство в городе будет развиваться устойчиво, — отметил он.

Как сообщил предприниматель, в настоящее время произведённая мясная продукция реализуется в торговых точках города, а также поставляется на предприятия соседней Туркестанской области, которые занимаются экспортом мяса крупного рогатого скота.

— Возможности длительного содержания скота нет, поэтому мы вынуждены его реализовывать. В сложившихся условиях у некоторых предпринимателей возникают проблемы с несвоевременной оплатой либо задержками денежных средств. В связи с ограничением экспорта многие бизнесмены заявляют об отсутствии доходов и принимают решение отказаться от дальнейшего содержания скота. В перспективе это может привести к сокращению поголовья в городе и возникновению дефицита мяса, — подчеркнул он.

В свою очередь заместитель директора Палаты предпринимателей города Шымкента Бауыржан Бердалиев отметил, что введённые ограничения, несмотря на то, что они сдержали рост цен на говядину на внутреннем рынке, одновременно стали причиной возникновения целого ряда системных проблем.

— В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства до 31 декабря 2025 года на экспорт мяса крупного рогатого скота установлена квота в объёме 13 тысяч тонн. Согласно правилам распределения экспортной квоты, для осуществления экспорта говядины физические и юридические лица обязаны иметь мясоперерабатывающее предприятие, а также собственную откормочную площадку, рассчитанную не менее чем на 5 тысяч голов крупного рогатого скота. На практике этим требованиям в стране соответствуют лишь единичные компании. Так, в городе Шымкент в настоящее время функционируют 9 откормочных площадок вместимостью по 1 тысяче голов крупного рогатого скота. В результате экспортный потенциал этих хозяйств сегодня существенно снизился, — сообщил он.

Согласно данным Национального бюро статистики, в настоящее время в городе Шымкент насчитывается более 96 тысяч голов крупного рогатого скота.

— Данный вопрос неоднократно обсуждался как на площадке Палаты предпринимателей города Шымкента, так и на других уровнях. В этой связи Национальная палата предпринимателей «Атамекен» выступает с предложением пересмотреть требования, предъявляемые к экспортёрам говядины. В частности, предлагается пересмотреть обязательное условие о наличии собственной откормочной площадки, рассчитанной минимум на 5 тысяч голов крупного рогатого скота, — отметил заместитель директора Палаты предпринимателей города Шымкента Бауыржан Бердалиев.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

В ответ на запрос агентства Kazinform ситуацию прокомментировал директор департамента животноводства Министерства сельского хозяйства Баглан Аймурзаев.

— В прошлом году до 31 декабря была установлена квота на экспорт мяса в объеме 13 тысяч тонн. С 1 января текущего года дополнительно вводится ограничение на экспорт мяса крупного рогатого скота сроком ещё на 6 месяцев. Таким образом, общий объём квоты определён на уровне 20 тысяч тонн. В соответствии с условиями квотирования необходимо наличие откормочной площадки, рассчитанной на 5 тысяч голов, а также функционирующего собственного мясокомбината. Кроме того, обязательным условием является наличие внешнеэкономических контрактов по данному направлению. При этом важно правильно понимать причины введения данных требований. Откормочные площадки, рассчитанные на 1 тысячу голов, не способны в полной мере обеспечить производственные мощности мясокомбинатов. К примеру, с 5 тысяч голов скота получают около 1 тысячи тонн мяса, тогда как с 1 тысячи голов — порядка 200 тонн. Однако объёма в 200 тонн недостаточно для полноценного удовлетворения спроса на внешнем рынке. Именно этим и обусловлено введение подобных требований. Откормочные площадки на 5 тысяч голов, в свою очередь, позволяют обеспечивать стабильные и бесперебойные поставки продукции на внешний рынок. Весь данный процесс осуществляется под полным ветеринарным контролем. Скот содержится на откормочной площадке в течение 4 месяцев, после чего направляется на мясоперерабатывающее предприятие. Все этапы находятся под наблюдением через специальную цифровую систему. Кроме того, при организации экспорта учитываются требования Международной организации по защите животных, которая также предусматривает обязательное наличие системы полной прослеживаемости. В этой связи данную квоту следует рассматривать как механизм, внедрённый в соответствии с международными стандартами, — пояснил он.

По информации Министерства сельского хозяйства, с момента введения механизма квотирования объем экспорта говядины достиг 4,3 тыс. тонн.

— Если в прошлом году объем экспорта говядины составил 22,4 тыс. тонн, то целевой показатель текущего года определён на уровне 30,6 тыс. тонн. Таким образом, зафиксирован рост экспортных поставок в 1,4 раза. По итогам 11 месяцев текущего года численность крупного рогатого скота в стране достигла 8,3 млн голов, что на 2,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — говорится в официальном ответе ведомства.

