Сероводород превысил норму вдвое в Усть-Каменогорске

Такая ситуация складывается при сочетании сразу нескольких факторов — безветрия, температурной инверсии и отсутствия осадков. В результате выбросы предприятий и выхлопы транспорта не уносятся воздушными потоками, а накапливаются в воздухе.

По данным РГП «Казгидромет», в городе уже зафиксированы превышения по сероводороду — в отдельных пробах концентрация оказалась выше предельно допустимой в два раза. Этот газ с резким запахом хорошо знаком жителям промышленного центра. Именно в периоды безветрия его присутствие в воздухе ощущается особенно остро.

В условиях НМУ специалисты рекомендуют горожанам сократить время пребывания на улице, особенно утром и вечером, отказаться от интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе и внимательнее относиться к самочувствию. В зоне особого внимания — дети, пожилые люди и те, кто страдает заболеваниями дыхательной системы и сердца.

Мониторинг качества воздуха в Усть-Каменогорске продолжается в круглосуточном режиме. Как только метеоусловия изменятся и усилится движение воздушных масс, уровень загрязняющих веществ в атмосфере должен пойти на спад.

Но пока по прогнозам синоптиков, режим НМУ сохранится и в ближайшие сутки.

Ранее мы рассказывали, кто виноват в грязном воздухе в Усть-Каменогорске и что делать.