    22:29, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Сероводород превысил норму вдвое в Усть-Каменогорске

    В Усть-Каменогорске уже второй день подряд держатся неблагоприятные метеоусловия — НМУ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Смог, дым, загрязнение воздуха, Усть-Каменогорск, метеоусловия
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    Такая ситуация складывается при сочетании сразу нескольких факторов — безветрия, температурной инверсии и отсутствия осадков. В результате выбросы предприятий и выхлопы транспорта не уносятся воздушными потоками, а накапливаются в воздухе.

    По данным РГП «Казгидромет», в городе уже зафиксированы превышения по сероводороду — в отдельных пробах концентрация оказалась выше предельно допустимой в два раза. Этот газ с резким запахом хорошо знаком жителям промышленного центра. Именно в периоды безветрия его присутствие в воздухе ощущается особенно остро.

    В условиях НМУ специалисты рекомендуют горожанам сократить время пребывания на улице, особенно утром и вечером, отказаться от интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе и внимательнее относиться к самочувствию. В зоне особого внимания — дети, пожилые люди и те, кто страдает заболеваниями дыхательной системы и сердца.

    Мониторинг качества воздуха в Усть-Каменогорске продолжается в круглосуточном режиме. Как только метеоусловия изменятся и усилится движение воздушных масс, уровень загрязняющих веществ в атмосфере должен пойти на спад.

    Но пока по прогнозам синоптиков, режим НМУ сохранится и в ближайшие сутки.

    Ранее мы рассказывали, кто виноват в грязном воздухе в Усть-Каменогорске и что делать.

    Теги:
    ВКО Регионы Казахстана Экология Грязный воздух Усть-Каменогорск
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
