Серию краж скота раскрыли в ВКО: владельцу вернули 33 лошади

В Восточно-Казахстанской области полицейские раскрыли серию краж скота и вернули владельцу 33 похищенные лошади общей стоимостью более 30 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным департамента полиции, сотрудники криминальной полиции Зайсанского района задержали четырех мужчин, подозреваемых в совершении краж лошадей. Следствие установило, что животные были похищены с мест вольного выпаса.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий похищенный скот был обнаружен и возвращен законному владельцу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям, — сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

Кроме того, полицейские установили, что задержанные могут быть причастны еще к одному эпизоду. По версии следствия, в мае они пытались похитить у того же владельца еще 30 лошадей. Однако их действия были своевременно замечены, и животных удалось вернуть хозяину.

В полиции напомнили владельцам сельскохозяйственных животных о необходимости регулярно контролировать места выпаса, использовать средства идентификации скота и незамедлительно сообщать о пропаже животных. Правоохранители отмечают, что своевременное обращение повышает вероятность раскрытия преступления и возврата похищенного имущества.

Ранее сообщалось, что в Казахстане задержали 58 групп, подозреваемых в скотокрадстве.