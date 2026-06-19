58 групп скотокрадов задержали на территории Казахстана

За пять месяцев 2026 года зарегистрировано 266 фактов скотокрадства, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство внутренних дел РК.

Министерством внутренних дел на постоянной основе реализуется комплекс профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение и раскрытие скотокрадств. Отмечается положительная динамика в раскрытии данного вида преступлений.

— В результате принятых мер задержано 258 лиц, причастных к совершению скотокрадств, а также пресечена деятельность 58 преступных групп. Из 1730 голов похищенного скота владельцам возвращено 1007 животных, — рассказали в МВД РК.

В Жамбылской области полицейскими раскрыта кража 25 голов крупного рогатого скота общей стоимостью свыше 15 млн тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое жителей региона, которые в ночное время, используя грузовой транспорт, похитили скот с пастбища, после чего реализовали часть животных через посредников.

В настоящее время подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Похищенный скот возвращен законному владельцу.

МВД рекомендует соблюдать нормы безопасности, чтобы сохранить скот:

укреплять свои хозяйственные подворья и не оставлять скот без присмотра;

использовать современные методы контроля за племенным скотом посредством установки GPS-трекеров;

постоянно проводить учет поголовья скота, применять чипирование, биркование и таврение, что в дальнейшем поможет искать похищенный или утерянный скот, а также разрешать возможные споры среди табунщиков.

Напомним, порядка 190 скотокрадов задержано в Казахстане с начала года. Ранее сообщалось, в каких случаях запрещается вывоз скота из Казахстана.