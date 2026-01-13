РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:54, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Серию краж скота раскрыли в Алматинской области

    В Енбекшиказахском районе раскрыто несколько случаев кражи скота, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кража скота, Алматинская область, задержание
    Кадр из видео

    По данным департамента полиции Алматинской области, кражи совершены группой лиц по предварительному сговору.

    В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны четверо жителей села Акши в возрасте от 20 до 25 лет.

    – Все они подозреваются в незаконном отстреле домашних животных, их последующей разделке и вывозе мяса с целью сокрытия преступления. Подозреваемые взяты под стражу. Как установлено следствием, противоправные действия вызвали широкий общественный резонанс среди местных жителей, – сообщили в ДП области.

    В ходе обысков в одном из домов села Акши были обнаружены охотничье оружие, а также часть разделанной лошади. Вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела, мясо возвращено законному владельцу.

    кража скота, ружье
    Кадр из видео

    Досудебное расследование продолжается.

    Напомним, Акмолинский полицейские расследуют крупное уголовное дело о растрате скота на 50 млн тенге.

    Теги:
    Полиция Скот Алматинская область Кража Досудебное расследование
    Камшат Абдирайым
    Автор
