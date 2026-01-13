Серию краж скота раскрыли в Алматинской области

По данным департамента полиции Алматинской области, кражи совершены группой лиц по предварительному сговору.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны четверо жителей села Акши в возрасте от 20 до 25 лет.

– Все они подозреваются в незаконном отстреле домашних животных, их последующей разделке и вывозе мяса с целью сокрытия преступления. Подозреваемые взяты под стражу. Как установлено следствием, противоправные действия вызвали широкий общественный резонанс среди местных жителей, – сообщили в ДП области.

В ходе обысков в одном из домов села Акши были обнаружены охотничье оружие, а также часть разделанной лошади. Вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела, мясо возвращено законному владельцу.

Кадр из видео

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Акмолинский полицейские расследуют крупное уголовное дело о растрате скота на 50 млн тенге.