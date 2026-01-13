Серию краж скота раскрыли в Алматинской области
В Енбекшиказахском районе раскрыто несколько случаев кражи скота, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным департамента полиции Алматинской области, кражи совершены группой лиц по предварительному сговору.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны четверо жителей села Акши в возрасте от 20 до 25 лет.
– Все они подозреваются в незаконном отстреле домашних животных, их последующей разделке и вывозе мяса с целью сокрытия преступления. Подозреваемые взяты под стражу. Как установлено следствием, противоправные действия вызвали широкий общественный резонанс среди местных жителей, – сообщили в ДП области.
В ходе обысков в одном из домов села Акши были обнаружены охотничье оружие, а также часть разделанной лошади. Вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела, мясо возвращено законному владельцу.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, Акмолинский полицейские расследуют крупное уголовное дело о растрате скота на 50 млн тенге.