Работник продал скот ТОО на 50 млн тенге и скрылся в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в Целиноградском районе расследуется уголовное дело по факту присвоения и растраты поголовья скота на сумму около 50 миллионов тенге.

— Заявление о преступлении поступило в правоохранительные органы в начале января. По словам учредителя ТОО, расположенного в селе Софиевке, один из работников предприятия растратил 48 голов крупного рогатого скота, 460 голов мелкого рогатого скота и 8 лошадей, причинив ущерб в особо крупном размере. Данный факт был зарегистрирован и возбуждено уголовное дело, — сообщили в ведомстве.

Как было установлено, 30-летний фермер в течение 2025 года продавал скот, принадлежащий ТОО, местным жителям. Чтобы скрыть преступные действия от руководства предприятия, он использовал поголовье скота сельчан — на их животных устанавливал аналогичные желтые бирки. Таким образом, при проверках разницы в количестве скота не выявлялось.

— В настоящее время подозреваемый покинул территорию Акмолинской области. Правоохранительные органы проводят дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в ведомстве.

