РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:21, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Работник продал скот ТОО на 50 млн тенге и скрылся в Акмолинской области

    Акмолинский полицейские расследуют крупное уголовное дело о растрате скота на 50 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скот животные коровы
    Фото: акимат области Жетысу

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в Целиноградском районе расследуется уголовное дело по факту присвоения и растраты поголовья скота на сумму около 50 миллионов тенге.

    — Заявление о преступлении поступило в правоохранительные органы в начале января. По словам учредителя ТОО, расположенного в селе Софиевке, один из работников предприятия растратил 48 голов крупного рогатого скота, 460 голов мелкого рогатого скота и 8 лошадей, причинив ущерб в особо крупном размере. Данный факт был зарегистрирован и возбуждено уголовное дело, — сообщили в ведомстве.

    Как было установлено, 30-летний фермер в течение 2025 года продавал скот, принадлежащий ТОО, местным жителям. Чтобы скрыть преступные действия от руководства предприятия, он использовал поголовье скота сельчан — на их животных устанавливал аналогичные желтые бирки. Таким образом, при проверках разницы в количестве скота не выявлялось.

    — В настоящее время подозреваемый покинул территорию Акмолинской области. Правоохранительные органы проводят дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что квоты на вывоз мяса КРС вводятся в Казахстане. 

    Теги:
    Мошенничество Полиция Скот Кража Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают