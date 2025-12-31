Квоты на вывоз мяса КРС вводятся в Казахстане

Норма действует по 30 июня 2026 года. ​Размер квоты для вывоза мяса КРС составляет 20 000 тонн. ​

Размер квоты на одно лицо, устанавливается в зависимости от мощности откормочной площадки в следующих размерах: ​

при мощности откормочной площадки от 5 000 (пять тысяч) голов — 1 000 (одна тысяча) тонн; ​

при мощности откормочной площадки от 10 000 (десять тысяч) голов — 2 000 (две тысячи) тонн; ​

при мощности откормочной площадки от 15 000 (пятнадцать тысяч) голов — 3 000 (три тысячи) тонн; ​

при мощности откормочной площадки от 20 000 (двадцать тысяч) голов — 4 000 (четыре тысячи) тонн; ​

при мощности откормочной площадки от 50 000 (пятьдесят тысяч) голов — 10 000 (десять тысяч) тонн. ​

Квота распределяется на мясо крупного рогатого скота мясоперерабатывающего предприятия при использовании поголовья из собственной откормочной площадки.

Ранее была согласована квота обмена бланками разрешений на автоперевозки на 2026 год.