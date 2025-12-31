Квота обмена бланками разрешений на автоперевозки согласована в РК на 2026 год
На сегодня отечественные перевозчики осуществляют перевозки грузов в рамках межправительственных соглашений об автомобильном транспорте, заключенных с 42 государствами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.
Из указанных соглашений 33 предусматривают полностью разрешительную систему для перевозок грузов, восемь предусматривают разрешительную систему только для перевозок в\из третьих стран (РФ, РБ, РУ, КР, Армения, Румыния, Сербия, Иран (соглашение подписано) и 2 предусматривают полностью безразрешительную систему проезда (Таджикистан, Туркменистан (соглашение подписано)).
В этой связи, ежегодно с учетом интересов отечественного рынка международных автомобильных перевозок, осуществляется обмен бланками разрешений с иностранными уполномоченными органами, которые распределяются в автоматизированной системе и по заявкам выдаются отечественным перевозчикам.
Как сообщили в ведомстве, в 2025 году произведен обмен 506 тыс. единиц бланков разрешений с иностранными государствами.
На 2026 год с 40 государствами согласована предварительная квота обмена бланками разрешений в количестве порядка 150 тыс. единиц.
Работа в данном направлении будет продолжена в течение следующего года, отметили в Минтранспорта.