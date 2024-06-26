Серик Жумангарин: СУАР – ключевой партнер Казахстана в Китае

Новое направление инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Китаем при содействии Синьцзяна предложил секретарь парткома СУАР Ма Синжуй вице-премьеру РК Серику Жумангарину на двусторонней встрече в Урумчи, прошедшей 25 июня. Об этом сообщает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Как отметил Ма Синжуй, неоднократные взаимные визиты руководителей СУАР и Казахстана на протяжении двух лет отражают тесное сотрудничество и положительную динамику двусторонних отношений во всех направлениях.

- Предстоящий третий форум межрегионального сотрудничества «Казахстан – Китай» в Урумчи – это значимый результат наших тесных дружеских отношений, с которым мы вошли в новую эпоху взаимодействия. На новом этапе наших взаимоотношений мы готовы продвигать сотрудничество между Казахстаном и Гонконгом через Синьцзян. Предлагаем рассмотреть сотрудничество с крупными предприятиями из Гонконга и Макао, готовыми инвестировать в Казахстан. Это крупные компании, которые сейчас находятся на этапе трансформации деятельности и проявляют большой интерес к сотрудничеству с Казахстаном. Также мы могли бы посодействовать развитию туризма. В СУАР приезжает много туристов из Гонконга. Им нравятся наши места и, уверен, понравится природа Казахстана, — заявил Ма Синжуй.

Со своей стороны Серик Жумангарин также отметил интенсивное развитие двусторонних отношений, подчеркнув, что для СУАР и Казахстана 2023 год стал не просто годом взаимных контрактов, но и годом, когда КНР стал крупнейшим торговым партнером нашей страны.

- СУАР – ключевой партнер Казахстана в Китае, на долю которого приходится почти половина казахско-китайского товарооборота. Значительным потенциалом роста обладает практическое расширение межрегионального сотрудничества. Наиболее перспективные направления: транспорт и логистика, сельское хозяйство, инвестиционное сотрудничество, устранение торговых барьеров и совершенствование благоприятного торгового режима, туризм, — отметил Серик Жумангарин.

Во время встречи стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах туризма, развития железных дорог, строительства новых погранпереходов, наращивания объемов поставок сельхозпродукции. В частности, Серик Жумангарин заявил, что Казахстан готов нарастить экспорт говядины до 500 тыс. тонн. Отдельно он озвучил возникающие барьеры, препятствующие старту полноценного экспорта животноводческой продукции, субпродуктов и мяса птицы в Китай.

Также вице-премьер предложил на правительственном уровне подписать между «Продкорпорацией» и действующими государственными компаниями КНР контракт на поставку зерна и масличных культур до 3 млн тонн.

Напомним, в среду начал свою работу Национальной павильон Казахстана, где представлено продукция более 40 казахстанских компаний.

Третий форум межрегионального сотрудничества «Казахстан – Китай» является диалоговой площадкой по актуальным вопросам торгово-экономического, транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами Казахстана и Китая.

Координирующий госорган с казахстанской стороны – Министерство торговли и интеграции РК, с китайской стороны – Министерство коммерции КНР.

В 2023 году объем двусторонней торговли между РК и КНР достиг $31,5 млрд (+30,1%), включая экспорт РК – $14,7 млрд (+12,6%). За январь-апрель 2024 года товарооборот составил $9 млрд, что на 10,3% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.