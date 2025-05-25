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    14:29, 25 Май 2025 | GMT +5

    Сергей Дворцевой снимает фильм о Тайказане в Туркестане

    Сегодня аким Туркестанской области принял у себя известного казахстанского режиссёра Сергея Дворцевого, передает корреспондент агентства Kazinform.

    аким Туркестанской области принял режиссёра Сергея Дворцевого
    Фото: акимат Туркестанской области

    Глава региона Нуралхан Кушеров тепло поздравил режиссёра с Днём работников культуры и искусства, выразил признательность за вклад в развитие отечественного кинематографа, а также выслушал его предложения и мысли, касающиеся культуры и искусства.

    аким Туркестанской области принял режиссёра Сергея Дворцевого
    Фото: акимат Туркестанской области

    В ходе встречи кинорежиссёр подробно рассказал о своей текущей деятельности и творческих планах. Он подчеркнул, что продолжает активно трудиться на благо развития казахстанской киноиндустрии.

    аким Туркестанской области принял режиссёра Сергея Дворцевого
    Фото: акимат Туркестанской области

    Особое внимание было уделено одному из его масштабных проектов последних лет - фильму о тайказане. Сергей Дворцевой подробно рассказал о ходе работы над этой картиной и выразил благодарность руководству области за всестороннюю поддержку в процессе съёмок.

    При создании фильма учитываются мнения историков, исследователей и культурологов, что придаёт проекту глубокий историко-культурный контекст. Основные съёмочные работы проходят в Туркестане и селе Карнак.

    Ранее сообщалось, что по сценарию трагедии «Карагоз» Мухтара Ауэзова могут снять фильм.

    Теги:
    Культура Туркестанская область Туркестан Новости кино Казахское кино Акимы
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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