Сергей Дворцевой снимает фильм о Тайказане в Туркестане

Глава региона Нуралхан Кушеров тепло поздравил режиссёра с Днём работников культуры и искусства, выразил признательность за вклад в развитие отечественного кинематографа, а также выслушал его предложения и мысли, касающиеся культуры и искусства.

Фото: акимат Туркестанской области

В ходе встречи кинорежиссёр подробно рассказал о своей текущей деятельности и творческих планах. Он подчеркнул, что продолжает активно трудиться на благо развития казахстанской киноиндустрии.

Фото: акимат Туркестанской области

Особое внимание было уделено одному из его масштабных проектов последних лет - фильму о тайказане. Сергей Дворцевой подробно рассказал о ходе работы над этой картиной и выразил благодарность руководству области за всестороннюю поддержку в процессе съёмок.

При создании фильма учитываются мнения историков, исследователей и культурологов, что придаёт проекту глубокий историко-культурный контекст. Основные съёмочные работы проходят в Туркестане и селе Карнак.

Ранее сообщалось, что по сценарию трагедии «Карагоз» Мухтара Ауэзова могут снять фильм.