    15:03, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Сенатор требует остановить застройку территории стратегического объекта в Алматы

    Сенатор Арман Утегулов в своем депутатском запросе призвал приостановить изъятие и застройку земель научно-исследовательского ветеринарного института в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы, генплан Алматы, улицы
    Фото: Kazinform

    Депутат отметил, что Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт является ядром национальной системы биологической и эпизоотической безопасности.

    Институт относится к особо важным стратегическим объектам, подлежащим государственной охране, аккредитован по международным стандартам и является держателем республиканской коллекции микроорганизмов. Именно на его базе формируются доказательные материалы для подтверждения экспортных эпизоотических статусов страны.

    При этом сенатор сообщил, что территория КазНИВИ была сокращена с 40 до 3,5 га, институт утратил право собственности на землю и вынужден арендовать собственную инфраструктуру. Вместе с тем, утвержденным генеральным планом Алматы предусмотрено дальнейшее изъятие оставшейся территории под жилищную застройку.

    По его мнению, такие действия создают прямые риски биологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, учитывая, что на территории института исторически велись работы с возбудителями особо опасных инфекций.

    — В этой связи считаю необходимым приостановить любые решения, связанные с изъятием и застройкой территории КазНИВИ, провести правовую и финансово-экономическую проверку законности отчуждения земель стратегического объекта, рассмотреть вывод института из структуры холдинга «QazBioPharm» с передачей в прямое ведение Министерства сельского хозяйства, а также обеспечить сохранение КазНИВИ как единого научно-производственного комплекса, — заключил Арман Утегулов.

    Ранее сообщалось, где и как проложат первую линию LRT по новому генплану Алматы. 

    Теги:
    Инфраструктура Сенат Строительство Депутаты Алматы
    Данира Искакова
    Автор
