Сенатор требует остановить застройку территории стратегического объекта в Алматы

Депутат отметил, что Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт является ядром национальной системы биологической и эпизоотической безопасности.

Институт относится к особо важным стратегическим объектам, подлежащим государственной охране, аккредитован по международным стандартам и является держателем республиканской коллекции микроорганизмов. Именно на его базе формируются доказательные материалы для подтверждения экспортных эпизоотических статусов страны.

При этом сенатор сообщил, что территория КазНИВИ была сокращена с 40 до 3,5 га, институт утратил право собственности на землю и вынужден арендовать собственную инфраструктуру. Вместе с тем, утвержденным генеральным планом Алматы предусмотрено дальнейшее изъятие оставшейся территории под жилищную застройку.

По его мнению, такие действия создают прямые риски биологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, учитывая, что на территории института исторически велись работы с возбудителями особо опасных инфекций.

— В этой связи считаю необходимым приостановить любые решения, связанные с изъятием и застройкой территории КазНИВИ, провести правовую и финансово-экономическую проверку законности отчуждения земель стратегического объекта, рассмотреть вывод института из структуры холдинга «QazBioPharm» с передачей в прямое ведение Министерства сельского хозяйства, а также обеспечить сохранение КазНИВИ как единого научно-производственного комплекса, — заключил Арман Утегулов.

