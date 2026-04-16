    11:02, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном

    Резолюция, направленная на ограничение возможности президента США Дональда Трампа вести войну в Иране, в четвертый раз провалилась в Сенате, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters

    Фото: Anadolu

    В среду большинство сенаторов США поддержали военную кампанию Дональда Трампа против Ирана, проголосовав против резолюции, направленной на прекращение конфликта до тех пор, пока боевые действия не будут санкционированы Конгрессом.

    За документ, инициированный представителями Демократической партии, высказались 47 сенаторов, тогда как 52 проголосовали против.

    Сторонники резолюции утверждают, что американский лидер действовал вне рамок конституционных полномочий, начав войну на стороне Израиля 28 февраля.

    Однако Белый дом и почти все республиканцы в Конгрессе заявляют, что действия Трампа законны и соответствуют его правам как главнокомандующего по защите США путем отдачи приказа о проведении ограниченных военных операций.

    Это была уже четвертая попытка демократов добиться голосования в Сенате по законопроектам о военных полномочиях с начала войны. Все они потерпели неудачу из-за противодействия почти всех сенаторов-республиканцев.

    Срок истекает в конце апреля

    Конституция США оставляет за Конгрессом право принимать решение о начале войны, и президенты могут в одностороннем порядке начинать операции только в случаях непосредственной самообороны.

    Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, Конгресс должен объявить войну или санкционировать применение силы в течение 60 дней с момента ее начала — этот срок истекает в конце этого месяца. Закон предусматривает возможность продления этого срока на 30 дней, но законодатели ясно дали понять, что хотят, чтобы администрация в ближайшее время представила план прекращения конфликта.

    Тем временем демократы заявили о намерении продолжить вносить резолюции о военных полномочиях до тех пор, пока конфликт не закончится или Конгресс не санкционирует продолжение боевых действий.

    Ожидается, что Палата представителей (нижняя палата Конгресса США) рассмотрит аналогичный законопроект позднее на этой неделе.

    В интервью телеканалу Fox Business Network, которое состоялось во вторник и вышло в эфир в среду, Трамп заявил, что война близка к завершению.

    В среду в Тегеран прибыл командующий армией Пакистана, выступающего посредником, чтобы попытаться предотвратить возобновление конфликта после того, как мирные переговоры, состоявшиеся в выходные, завершились без достижения соглашения.

     

     

    Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США
    Жулдыз Атагельдиева
