Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном

В среду большинство сенаторов США поддержали военную кампанию Дональда Трампа против Ирана, проголосовав против резолюции, направленной на прекращение конфликта до тех пор, пока боевые действия не будут санкционированы Конгрессом.

За документ, инициированный представителями Демократической партии, высказались 47 сенаторов, тогда как 52 проголосовали против.

Сторонники резолюции утверждают, что американский лидер действовал вне рамок конституционных полномочий, начав войну на стороне Израиля 28 февраля.

Однако Белый дом и почти все республиканцы в Конгрессе заявляют, что действия Трампа законны и соответствуют его правам как главнокомандующего по защите США путем отдачи приказа о проведении ограниченных военных операций.

Breaking news: The Senate rejected a resolution to block President Trump from ordering further strikes on Iran, even as Republicans raised increasing concerns about the war. https://t.co/WfTRtNWDY2 — The Washington Post (@washingtonpost) April 15, 2026

Это была уже четвертая попытка демократов добиться голосования в Сенате по законопроектам о военных полномочиях с начала войны. Все они потерпели неудачу из-за противодействия почти всех сенаторов-республиканцев.

Срок истекает в конце апреля

Конституция США оставляет за Конгрессом право принимать решение о начале войны, и президенты могут в одностороннем порядке начинать операции только в случаях непосредственной самообороны.

Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, Конгресс должен объявить войну или санкционировать применение силы в течение 60 дней с момента ее начала — этот срок истекает в конце этого месяца. Закон предусматривает возможность продления этого срока на 30 дней, но законодатели ясно дали понять, что хотят, чтобы администрация в ближайшее время представила план прекращения конфликта.

Americans are paying a steep price for Pres. Trump’s reckless and repeated mistakes in Iran. It is past time he seriously pursues a diplomatic, not military, solution to the war. Democrats will continue working to responsibly end Trump’s war abroad & lower costs at home. pic.twitter.com/O9mqvmIPRR — Senator Jack Reed (@SenJackReed) April 15, 2026

Тем временем демократы заявили о намерении продолжить вносить резолюции о военных полномочиях до тех пор, пока конфликт не закончится или Конгресс не санкционирует продолжение боевых действий.

Ожидается, что Палата представителей (нижняя палата Конгресса США) рассмотрит аналогичный законопроект позднее на этой неделе.

В интервью телеканалу Fox Business Network, которое состоялось во вторник и вышло в эфир в среду, Трамп заявил, что война близка к завершению.

В среду в Тегеран прибыл командующий армией Пакистана, выступающего посредником, чтобы попытаться предотвратить возобновление конфликта после того, как мирные переговоры, состоявшиеся в выходные, завершились без достижения соглашения.