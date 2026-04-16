Пакистанская делегация прибыла в Иран для продолжения переговоров с США

Высокопоставленная делегация Пакистана прибыла в Иран в среду для обсуждения продолжения переговорного процесса с США. При этом ранее официальный представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи заявлял заявляли о готовности принять ее в рамках продолжающихся контактов.

Iran's Foreign Minister Spokesman, Esmail Baghaei, confirms that a high-ranking Pakistani delegation will visit Tehran today to follow up on talks with the U.S. in Islamabad. "During this visit, the views of both sides are likely to be discussed in detail," Baghaei said.

По его словам, обмен сообщениями между сторонами продолжается через пакистанских посредников после завершения переговоров, состоявшихся в Исламабаде на выходных.

— С воскресенья, когда иранская делегация вернулась в Тегеран, через Пакистан был осуществлен обмен несколькими сообщениями, — заявил он. — Сегодня мы, скорее всего, примем пакистанскую делегацию в рамках продолжения переговоров.

Напомним, что переговоры между США и Ираном, состоявшиеся 12 апреля в столице Пакистана, завершились без достижения соглашения. Стороны сохранили разногласия по ключевым вопросам, включая ядерную программу и условия прекращения войны.

Сообщается, что делегацию возглавляет командующий армией Пакистана фельдмаршал Асим Мунир.

Field Marshal Syed Asim Munir, NI (M), HJ, #COAS & CDF of #Pakistan arrives in Tehran, #Iran



COAS & CDF is welcomed by Foreign Minister Abbas Araghchi

Как сообщает Al Jazeera, он прибыл в Иран для передачи посланий от США и координации параметров нового раунда переговоров, который может пройти в ближайшие дни в Исламабаде.

На этом фоне посредники, по данным AP и Reuters, работают над продлением действующего перемирия, срок которого истекает 22 апреля, и пытаются согласовать компромисс по ключевым вопросам, включая Ормузский пролив, ядерную программу и компенсации за военные потери.

Между тем, как сообщает Reuters, США официально не согласились на продление режима прекращения огня.

В Тегеране подчеркивают, что диалог остается возможным. В МИД Ирана заявили, что позиции сторон были доведены и приняты к сведению, а вопросы уровня и характера обогащения урана остаются предметом обсуждения.

Переговоры между США и Ираном могут возобновиться на текущей неделе.