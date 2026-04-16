    21:00, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Пакистанская делегация прибыла в Иран для продолжения переговоров с США

    Контакты между Тегераном и Вашингтоном через посредников продолжаются после переговоров в Исламабаде, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    б
    Фото: x.com / @PakistanFauj

    Высокопоставленная делегация Пакистана прибыла в Иран в среду для обсуждения продолжения переговорного процесса с США. При этом ранее официальный представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи заявлял заявляли о готовности принять ее в рамках продолжающихся контактов.

    По его словам, обмен сообщениями между сторонами продолжается через пакистанских посредников после завершения переговоров, состоявшихся в Исламабаде на выходных.

    — С воскресенья, когда иранская делегация вернулась в Тегеран, через Пакистан был осуществлен обмен несколькими сообщениями, — заявил он. — Сегодня мы, скорее всего, примем пакистанскую делегацию в рамках продолжения переговоров.

    Напомним, что переговоры между США и Ираном, состоявшиеся 12 апреля в столице Пакистана, завершились без достижения соглашения. Стороны сохранили разногласия по ключевым вопросам, включая ядерную программу и условия прекращения войны.

    Сообщается, что делегацию возглавляет командующий армией Пакистана фельдмаршал Асим Мунир.

    Как сообщает Al Jazeera, он прибыл в Иран для передачи посланий от США и координации параметров нового раунда переговоров, который может пройти в ближайшие дни в Исламабаде.

    На этом фоне посредники, по данным AP и Reuters, работают над продлением действующего перемирия, срок которого истекает 22 апреля, и пытаются согласовать компромисс по ключевым вопросам, включая Ормузский пролив, ядерную программу и компенсации за военные потери.

    Между тем, как сообщает Reuters, США официально не согласились на продление режима прекращения огня.

    В Тегеране подчеркивают, что диалог остается возможным. В МИД Ирана заявили, что позиции сторон были доведены и приняты к сведению, а вопросы уровня и характера обогащения урана остаются предметом обсуждения.

    Арсен Утешев
