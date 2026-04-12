Иран и США не договорились о прекращении войны на переговорах в Пакистане

— У нас был ряд содержательных дискуссий с иранцами, это хорошая новость. Плохая новость в том, что мы не достигли соглашения, и я думаю, что это плохая новость для Ирана в гораздо большей степени, чем для Соединенных Штатов Америки, — сказал Вэнс. — Мы просто не смогли прийти к ситуации, когда иранцы приняли бы наши условия, — добавил вице-президент США.

Он подчеркнул, что вопрос о ядерном оружии — ключевой на переговорах США с Ираном, и что главная задача президента Трампа — не допустить обладания Тегераном ядерным оружием, как сейчас, так и в будущем. По словам Вэнса, на переговорах в Исламабаде Соединенные Штаты не увидели от иранцев обязательств не разрабатывать ядерное оружие.

За последние сутки были проведены обсуждения по различным аспектам основных тем переговоров, включая «Ормузский пролив, ядерную проблему, военные репарации, отмену санкций и полное прекращение войны против Ирана и в регионе».