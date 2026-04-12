Переговоры США и Ирана в Исламабаде продолжаются, стороны проводят новые раунды

Переговоры между США и Ираном в Исламабаде продолжаются уже более шести часов, стороны провели несколько раундов обсуждений и перешли к обмену письменными предложениями, сообщают Al Jazeera, CNN и иранские СМИ.

Белый дом заявил, что очные трехсторонние переговоры высокого уровня с участием Пакистана остаются «в процессе», тогда как иранские источники указывают, что состоялось как минимум два раунда и ожидается третий. По сообщениям иранского государственного телеканала IRIB, новый раунд может пройти ночью или на следующий день.

Сообщается, что первый этап очных переговоров завершился, после чего делегации начали обмен документами для уточнения позиций и фиксации возможных договоренностей. Как сообщает иранское агентство Fars, стороны передали друг другу письменные материалы с изложением обсуждаемых вопросов. После перерыва на ужин переговоры возобновились, при этом один из раундов продолжался менее двух часов, а обсуждения перешли в стадию обмена рабочими заметками и предложениями.

Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif held a meeting with the Iranian delegation led by the Honorable Speaker of the Iranian Consultative Assembly, Mr. Mohammad Bagher Ghalibaf at Islamabad Talks. #IslamabadTalks pic.twitter.com/XWubPaw2qx — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) April 11, 2026

Источники Al Jazeera отмечают, что обсуждения проходят в «дружелюбной атмосфере», делегации провели совместный ужин и продолжают обмениваться предложениями.

При этом переговоры на уровне делегаций продолжаются с попытками найти пути продвижения вперед. Пакистанские посредники добиваются продления переговоров еще как минимум на один день, рассчитывая довести процесс до конкретного результата, и, по данным дипломатов, продолжают убеждать стороны пойти на дополнительные уступки.

Несмотря на отдельные признаки прогресса, включая обсуждение базовой рамки возможного соглашения, содержание достигнутых договоренностей остается неясным.

Существенные разногласия сохраняются, а ключевым камнем преткновения остается Ормузский пролив. Как сообщает агентство Tasnim, требования США по этому вопросу являются «чрезмерными» и препятствуют продвижению переговоров, при этом Тегеран настаивает на сохранении своих военных достижений. По данным CNN, американская позиция по проливу также рассматривается иранской стороной как «неприемлемая».

Иранские государственные СМИ, включая IRIB, обвиняют Вашингтон в сохранении жесткой линии и «экстравагантных требований», что, по их оценке, затрудняет достижение соглашения. При этом стороны продолжают обмен сообщениями в попытке выработать общие рамки переговорного процесса.

В ходе переговоров затрагиваются также вопросы прекращения огня, израильских ударов по Ливану и возможной разморозки иранских активов.

По данным источников, близких к иранской делегации, участие Тегерана в переговорах стало следствием решения США разморозить иранские активы. При этом официального подтверждения этой информации со стороны Вашингтона не последовало, а американский чиновник в комментарии CBS News опроверг сообщения о возможной разморозке активов.

Иранская делегация, по информации источников AlJazeera внутри Serena Hotel, где проходят переговоры, намерена остаться в Исламабаде на ночь и не планирует немедленного отъезда.

В то же время график американской стороны остается неопределенным. Так, изначально предполагалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс проведет в Пакистане менее 24 часов. Однако к настоящему моменту он находится в стране уже более 12 часов, и неясно, будет ли его визит продлен в случае продолжения переговоров.

Официальных заявлений или пресс-брифингов по итогам переговоров на данный момент не последовало.

В районе Jinnah Convention Centre, расположенном рядом с местом проведения переговоров, журналисты продолжают ожидать результатов после многочасовых обсуждений без признаков прорыва.

Ранее мы сообщали, что в субботу в Исламабаде начались переговоры США и Ирана.