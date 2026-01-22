Соглашения с Монголией и Францией, комиссия по Алатау: что рассмотрят в Сенате

В повестку дня включены следующие вопросы:

1. О ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Франции о реадмиссии лиц.

Документ предусматривает возвращение в страну своего гражданства лиц, нарушивших условия пребывания, например, по утрате документов.

Казахстанцы смогут вернуться из Франции в случае уведомления компетентных органов об утрате документов, удостоверяющих личность, либо незаконного пребывания в этой стране – без применения каких-либо санкций. При этом Министерство внутренних дел Франции будет оказывать им помощь в оформлении документов для возвращения на Родину.

2. О ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере.

Соглашение направлено на обеспечение прав граждан обеих стран в области пенсионного обеспечения. В частности, предоставление дополнительных возможностей для граждан Республики Казахстан и Монголии при переезде на территории другой страны в части признания и учета трудового стажа при назначении пенсионных выплат, а именно:

в целях учета стажа при расчете солидарных и базовых пенсий;

при экспортировании накопительных пенсий, формируемых в рамках пенсионной системы РК.

Данное Соглашение не распространяется на следующие пенсии:

в РК на пенсионные выплаты за выслугу лет;

в Монголии на пенсии за военную службу.

Назначение и выплата пенсий гражданам данных государств осуществляется по законодательству государства проживания.

3. Об избрании депутатов Сената Парламента РК в состав совместной комиссии Палат Парламента РК по проекту Конституционного закона РК «О специальном статусе города Алатау».

Ранее Мажилис сформировал комиссию по законопроекту о спецстатусе города Алатау.

По итогам голосования в состав совместной комиссии вошли депутаты Берик Бейсенгалиев, Абзал Құспан и Нуртай Сабильянов.

Напомним, в сентябре 2025 года Президент подписал Указ о присвоении Алатау особого статуса. Согласно документу, Alatau City должен стать первым полностью цифровизированным городом региона.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил создать условия для привлечения инвестиций в Алатау.