РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Соглашения с Монголией и Францией, комиссия по Алатау: что рассмотрят в Сенате

    22 января в 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Сенат Парламента Парламент Сенаты
    Фото: Агибай Аяпбергенов /Kazinform

    В повестку дня включены следующие вопросы: 

    1. О ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Франции о реадмиссии лиц.

    Документ предусматривает возвращение в страну своего гражданства лиц, нарушивших условия пребывания, например, по утрате документов.

    Казахстанцы смогут вернуться из Франции в случае уведомления компетентных органов об утрате документов, удостоверяющих личность, либо незаконного пребывания в этой стране – без применения каких-либо санкций. При этом Министерство внутренних дел Франции будет оказывать им помощь в оформлении документов для возвращения на Родину.

    2. О ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере.

    Соглашение направлено на обеспечение прав граждан обеих стран в области пенсионного обеспечения. В частности, предоставление дополнительных возможностей для граждан Республики Казахстан и Монголии при переезде на территории другой страны в части признания и учета трудового стажа при назначении пенсионных выплат, а именно:

    • в целях учета стажа при расчете солидарных и базовых пенсий;
    • при экспортировании накопительных пенсий, формируемых в рамках пенсионной системы РК.

    Данное Соглашение не распространяется на следующие пенсии:

    • в РК на пенсионные выплаты за выслугу лет;
    • в Монголии на пенсии за военную службу.

    Назначение и выплата пенсий гражданам данных государств осуществляется по законодательству государства проживания.

    3. Об избрании депутатов Сената Парламента РК в состав совместной комиссии Палат Парламента РК по проекту Конституционного закона РК «О специальном статусе города Алатау».

    Ранее Мажилис сформировал комиссию по законопроекту о спецстатусе города Алатау.

    По итогам голосования в состав совместной комиссии вошли депутаты Берик Бейсенгалиев, Абзал Құспан и Нуртай Сабильянов.

    Напомним, в сентябре 2025 года Президент подписал Указ о присвоении Алатау особого статуса. Согласно документу, Alatau City должен стать первым полностью цифровизированным городом региона.

    Премьер-министр Олжас Бектенов поручил создать условия для привлечения инвестиций в Алатау.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Франция Законопроекты Алатау Монголия
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают