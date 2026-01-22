Соглашения с Монголией и Францией, комиссия по Алатау: что рассмотрят в Сенате
22 января в 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
В повестку дня включены следующие вопросы:
1. О ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Франции о реадмиссии лиц.
Документ предусматривает возвращение в страну своего гражданства лиц, нарушивших условия пребывания, например, по утрате документов.
Казахстанцы смогут вернуться из Франции в случае уведомления компетентных органов об утрате документов, удостоверяющих личность, либо незаконного пребывания в этой стране – без применения каких-либо санкций. При этом Министерство внутренних дел Франции будет оказывать им помощь в оформлении документов для возвращения на Родину.
2. О ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере.
Соглашение направлено на обеспечение прав граждан обеих стран в области пенсионного обеспечения. В частности, предоставление дополнительных возможностей для граждан Республики Казахстан и Монголии при переезде на территории другой страны в части признания и учета трудового стажа при назначении пенсионных выплат, а именно:
- в целях учета стажа при расчете солидарных и базовых пенсий;
- при экспортировании накопительных пенсий, формируемых в рамках пенсионной системы РК.
Данное Соглашение не распространяется на следующие пенсии:
- в РК на пенсионные выплаты за выслугу лет;
- в Монголии на пенсии за военную службу.
Назначение и выплата пенсий гражданам данных государств осуществляется по законодательству государства проживания.
3. Об избрании депутатов Сената Парламента РК в состав совместной комиссии Палат Парламента РК по проекту Конституционного закона РК «О специальном статусе города Алатау».
Ранее Мажилис сформировал комиссию по законопроекту о спецстатусе города Алатау.
По итогам голосования в состав совместной комиссии вошли депутаты Берик Бейсенгалиев, Абзал Құспан и Нуртай Сабильянов.
Напомним, в сентябре 2025 года Президент подписал Указ о присвоении Алатау особого статуса. Согласно документу, Alatau City должен стать первым полностью цифровизированным городом региона.
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил создать условия для привлечения инвестиций в Алатау.