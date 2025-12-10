Казахстанцам при переезде в Монголию будут переводить накопления из ЕНПФ
Мажилис ратифицировал Соглашение между Правительствами Казахстана и Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере, подписанное 29 октября 2024 года в городе Улан-Баторе, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как отмечается в заключении Комитета, ратифицируемое Соглашение направлено на обеспечение прав граждан обеих стран в области пенсионного обеспечения. В частности, предоставления дополнительных возможностей для граждан Республики Казахстан и Монголии при переезде на территории другой страны в части признания и учета трудового стажа при назначении пенсионных выплат, а именно:
- в целях учета стажа при расчете солидарных и базовых пенсий;
- при экспортировании накопительных пенсий, формируемых в рамках пенсионной системы РК.
Данное Соглашение не распространяется на следующие пенсии:
- в РК на пенсионные выплаты за выслугу лет;
- в Монголии на пенсии за военную службу.
Назначение и выплата пенсий гражданам данных государств осуществляется по законодательству государства проживания.
Реализация законопроекта будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества, укреплению социальных гарантий и прав граждан, а также усилению взаимного доверия между двумя государствами.
Напомним, с 2026 года в Казахстане изменится порядок уплаты пенсионных взносов.