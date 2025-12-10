РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:54, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстанцам при переезде в Монголию будут переводить накопления из ЕНПФ

    Мажилис ратифицировал Соглашение между Правительствами Казахстана и Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере, подписанное 29 октября 2024 года в городе Улан-Баторе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пенсия
    Фото: пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК

    Как отмечается в заключении Комитета, ратифицируемое Соглашение направлено на обеспечение прав граждан обеих стран в области пенсионного обеспечения. В частности, предоставления дополнительных возможностей для граждан Республики Казахстан и Монголии при переезде на территории другой страны в части признания и учета трудового стажа при назначении пенсионных выплат, а именно:

    •  в целях учета стажа при расчете солидарных и базовых пенсий;
    • при экспортировании накопительных пенсий, формируемых в рамках пенсионной системы РК.

    Данное Соглашение не распространяется на следующие пенсии:

    • в РК на пенсионные выплаты за выслугу лет;
    • в Монголии на пенсии за военную службу.

    Назначение и выплата пенсий гражданам данных государств осуществляется по законодательству государства проживания.

    Реализация законопроекта будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества, укреплению социальных гарантий и прав граждан, а также усилению взаимного доверия между двумя государствами.

    Напомним, с 2026 года в Казахстане изменится порядок уплаты пенсионных взносов.   

    Теги:
    Казахстанцы Казахстан ЕНПФ Пенсия Монголия
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
