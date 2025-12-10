Казахстанцам при переезде в Монголию будут переводить накопления из ЕНПФ

Как отмечается в заключении Комитета, ратифицируемое Соглашение направлено на обеспечение прав граждан обеих стран в области пенсионного обеспечения. В частности, предоставления дополнительных возможностей для граждан Республики Казахстан и Монголии при переезде на территории другой страны в части признания и учета трудового стажа при назначении пенсионных выплат, а именно:

в целях учета стажа при расчете солидарных и базовых пенсий;

при экспортировании накопительных пенсий, формируемых в рамках пенсионной системы РК.

Данное Соглашение не распространяется на следующие пенсии:

в РК на пенсионные выплаты за выслугу лет;

в Монголии на пенсии за военную службу.

Назначение и выплата пенсий гражданам данных государств осуществляется по законодательству государства проживания.

Реализация законопроекта будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества, укреплению социальных гарантий и прав граждан, а также усилению взаимного доверия между двумя государствами.

Напомним, с 2026 года в Казахстане изменится порядок уплаты пенсионных взносов.