С 2026 года в Казахстане изменится порядок уплаты пенсионных взносов
Правительство Казахстана утвердило изменения в правила начисления и перечисления обязательных и профессиональных пенсионных взносов. Соответствующее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Поправки уточняют, какие доходы работников учитываются при расчете обязательных профессиональных пенсионных взносов. Теперь в расчет включаются все ежемесячные доходы, предусмотренные Налоговым кодексом. При этом ряд выплат, освобожденных от налогообложения, не учитывается.
Изменения касаются также самозанятых, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих через интернет-платформы. Для них установлен порядок и сроки перечисления пенсионных взносов в ЕНПФ — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.
Введены новые меры контроля за своевременной уплатой взносов.
Если задолженность по обязательным или профессиональным пенсионным взносам превысит шесть МРП, органы государственных доходов в течение пяти рабочих дней направят уведомление о долге.
Если задолженность не погашена, через 10 рабочих дней после вручения уведомления могут быть приостановлены расходные операции по счетам и кассе должника.
Работодатели, использующие труд работников с вредными условиями труда, по-прежнему обязаны ежемесячно перечислять профессиональные пенсионные взносы за свой счет.
Ранее мы писали, как будет расти базовая пенсия в Казахстане до 2027 года.