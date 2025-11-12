РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:50, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    С 2026 года в Казахстане изменится порядок уплаты пенсионных взносов

    Правительство Казахстана утвердило изменения в правила начисления и перечисления обязательных и профессиональных пенсионных взносов. Соответствующее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пенсионные накопления могут разрешить использовать для сокращения выплат по ипотеке
    Фото: Pexels

    Поправки уточняют, какие доходы работников учитываются при расчете обязательных профессиональных пенсионных взносов. Теперь в расчет включаются все ежемесячные доходы, предусмотренные Налоговым кодексом. При этом ряд выплат, освобожденных от налогообложения, не учитывается.

    Изменения касаются также самозанятых, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих через интернет-платформы. Для них установлен порядок и сроки перечисления пенсионных взносов в ЕНПФ — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

    Введены новые меры контроля за своевременной уплатой взносов.

    Если задолженность по обязательным или профессиональным пенсионным взносам превысит шесть МРП, органы государственных доходов в течение пяти рабочих дней направят уведомление о долге.

    Если задолженность не погашена, через 10 рабочих дней после вручения уведомления могут быть приостановлены расходные операции по счетам и кассе должника.

    Работодатели, использующие труд работников с вредными условиями труда, по-прежнему обязаны ежемесячно перечислять профессиональные пенсионные взносы за свой счет.

    Ранее мы писали, как будет расти базовая пенсия в Казахстане до 2027 года.  

