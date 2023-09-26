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    16:44, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Как будет расти базовая пенсия в Казахстане до 2027 года

    МИА «Казинформ»
    Фото: МИА «Казинформ»

    До 2027 года минимальный размер базовой пенсии будет поэтапно повышен до 70% от величины прожиточного минимума. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

    - С 1 января 2023 года в рамках ежегодной индексации размер базовой пенсии увеличился на 8,5%, солидарных пенсий на 10,5%. Помимо этого, по поручению Главы государства в 2023 году: повышен размер минимальной базовой пенсии с 54% до 60% от величины прожиточного минимума; повышена величина максимального дохода, принимаемого для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 месячных расчетных показателей. В результате повышения, по состоянию на 1 сентября 2023 года, средний размер совокупной пенсии составил 120 937 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 83 072 тенге, базовой пенсии – 37 865 тенге. Кроме того, до 2027 года минимальный размер базовой пенсии будет поэтапно повышен до 70%, а максимальный – до 120% от величины прожиточного минимума, - сообщила Светлана Жакупова.

    Министр отметила, что на сегодняшний день в Казахстане проживают более 2,3 миллиона пенсионеров по возрасту. Государством последовательно принимаются меры социальной защиты людей старшего поколения, в том числе направленные на совершенствование системы пенсионного обеспечения. Так, размеры базовой пенсионной выплаты и государственных социальных пособий ежегодно индексируются на уровень инфляции, а размеры солидарной пенсии – с опережением уровня инфляции на 2%.

    Ранее сообщалось, что в июле 2023 года средний размер прожиточного минимума в Казахстане составил 49,5 тысячи тенге.

    Теги:
    Общество Пенсия Минтруда РК
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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