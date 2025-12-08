РУ
    12:20, 08 Декабрь 2025

    Сенат рассмотрит норму о запрете ЛГБТ — Минкультуры Казахстана

    Министерство культуры и информации РК высказалось по поводу законодательной нормы, запрещающей пропаганду ЛГБТ, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Отметим, 4 декабря текущего года пресс-служба Сената Парламента РК сообщила, что обсуждение документа, запрещающего пропаганду ЛГБТ, откладывается.

    — Нормы, запрещающие пропаганду ЛГБТ, затрагивают различные законы. С этой точки зрения, нужно учитывать объемы документов, которые предстоит рассмотреть. Вначале Сенат включил вопрос в повестку заседания, но затем принял решение о переносе рассмотрения. Но некоторые связывают эту ситуацию с визитом предоставителей Европейского Совета в Казахстан. Данный закон будет принят с этими нормами. В документе не ограничиваются права людей, — говорится в ответе на официальный запрос агентства Kazinform.

    Поправки, запрещающие пропаганду педофилии и ЛГБТ, были внесены по инициативе депутатов Мажилиса Парламента РК.

    — Поэтому не отмечалось, что Сенат не будет рассматривать эту норму. Палаты Парламента дали в связи с этим конкретное объяснение, — отмечается в сообщении ведомства.

    Напомним, 12 ноября этого года Мажилис принял во втором чтении законопроект, запрещающий распространение в публичном пространстве информации, содержащей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Также ранее сообщалось, что Сенат снял с повестки заседания 4 декабря обсуждение поправок, предусматривавших нормы о запрете пропаганды ЛГБТ. В сообщении пресс-службы палаты отмечалось, что это связано с необходимостью дополнительной проработки отдельных норм.

    Муратбек Макулбеков
