«Семилетнюю заморозку» тарифов на электроэнергию прокомментировали в Минэнерго Казахстана

Согласно Закону «Об электроэнергетике», утверждение тарифов на семилетний период является обязательной процедурой, которую ведомство должно выполнить до истечения срока действия текущих тарифов (конец 2025 года).

Цифры в проекте приказа (на уровне 2025 года) сформированы с учетом действующего поручения по обеспечению макроэкономической стабильности. В условиях моратория на повышение цен Министерство энергетики юридически не вправе закладывать в нормативный акт плановый рост тарифов на будущие периоды. Таким образом, документ фиксирует текущие ценовые параметры в строгом соответствии с действующими на сегодняшний день ограничительными мерами.

Вместе с тем, законодательство Республики Казахстан предусматривает механизм корректировки предельных тарифов. Данная процедура может быть инициирована энергопроизводящими организациями, но исключительно при изменении объективных рыночных факторов, основанных на покрытии экономически обоснованных затрат.

— В этой связи, интерпретация проекта в отдельных СМИ как «семилетней заморозки» не совсем точно отражает суть процедурного документа. Приказ фиксирует текущую правовую ситуацию, не исключая реагирования на рыночные изменения в будущем, по истечению срока действия текущего моратория. В настоящее время Министерство энергетики твердо придерживается курса на обеспечение стабильности энергоснабжения и защиту интересов потребителей, сохраняя тарифы на текущем уровне, — заявили в ведомстве.

Ранее Министерство энергетики РК подготовило проект приказа «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию».