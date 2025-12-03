«Семилетнюю заморозку» тарифов на электроэнергию прокомментировали в Минэнерго Казахстана
Порядок утверждения предельных тарифов на электрическую энергию на 2026–2032 годы разъяснили в Министерстве энергетики РК, передает агентство Kazinform.
Согласно Закону «Об электроэнергетике», утверждение тарифов на семилетний период является обязательной процедурой, которую ведомство должно выполнить до истечения срока действия текущих тарифов (конец 2025 года).
Цифры в проекте приказа (на уровне 2025 года) сформированы с учетом действующего поручения по обеспечению макроэкономической стабильности. В условиях моратория на повышение цен Министерство энергетики юридически не вправе закладывать в нормативный акт плановый рост тарифов на будущие периоды. Таким образом, документ фиксирует текущие ценовые параметры в строгом соответствии с действующими на сегодняшний день ограничительными мерами.
Вместе с тем, законодательство Республики Казахстан предусматривает механизм корректировки предельных тарифов. Данная процедура может быть инициирована энергопроизводящими организациями, но исключительно при изменении объективных рыночных факторов, основанных на покрытии экономически обоснованных затрат.
— В этой связи, интерпретация проекта в отдельных СМИ как «семилетней заморозки» не совсем точно отражает суть процедурного документа. Приказ фиксирует текущую правовую ситуацию, не исключая реагирования на рыночные изменения в будущем, по истечению срока действия текущего моратория. В настоящее время Министерство энергетики твердо придерживается курса на обеспечение стабильности энергоснабжения и защиту интересов потребителей, сохраняя тарифы на текущем уровне, — заявили в ведомстве.
Ранее Министерство энергетики РК подготовило проект приказа «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию».