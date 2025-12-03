РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:22, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    «Семилетнюю заморозку» тарифов на электроэнергию прокомментировали в Минэнерго Казахстана

    Порядок утверждения предельных тарифов на электрическую энергию на 2026–2032 годы разъяснили в Министерстве энергетики РК, передает агентство Kazinform.

    Электроэнергия
    Фото: freepik

    Согласно Закону «Об электроэнергетике», утверждение тарифов на семилетний период является обязательной процедурой, которую ведомство должно выполнить до истечения срока действия текущих тарифов (конец 2025 года).

    Цифры в проекте приказа (на уровне 2025 года) сформированы с учетом действующего поручения по обеспечению макроэкономической стабильности. В условиях моратория на повышение цен Министерство энергетики юридически не вправе закладывать в нормативный акт плановый рост тарифов на будущие периоды. Таким образом, документ фиксирует текущие ценовые параметры в строгом соответствии с действующими на сегодняшний день ограничительными мерами.

    Вместе с тем, законодательство Республики Казахстан предусматривает механизм корректировки предельных тарифов. Данная процедура может быть инициирована энергопроизводящими организациями, но исключительно при изменении объективных рыночных факторов, основанных на покрытии экономически обоснованных затрат.

    — В этой связи, интерпретация проекта в отдельных СМИ как «семилетней заморозки» не совсем точно отражает суть процедурного документа. Приказ фиксирует текущую правовую ситуацию, не исключая реагирования на рыночные изменения в будущем, по истечению срока действия текущего моратория. В настоящее время Министерство энергетики твердо придерживается курса на обеспечение стабильности энергоснабжения и защиту интересов потребителей, сохраняя тарифы на текущем уровне, — заявили в ведомстве.

    Ранее Министерство энергетики РК подготовило проект приказа «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию».

    Теги:
    Электроэнергия Минэнерго РК Цены и тарифы Энергетика
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают