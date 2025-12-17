Семеро двойняшек родились в День Независимости Казахстана
В День Независимости Республики Казахстан в медицинских организациях страны на свет появились 725 малышей, из них 7 двойняшек, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Символично, что среди новорожденных в этот день оказалось почти равное количество мальчиков и девочек - 362 и 363.
Рождение детей в День Независимости — особое событие и для страны и для семей, где отмечают радость пополнения.
Медицинские работники родильных домов в праздничный день обеспечили качественную и своевременную помощь матерям и новорожденным, подтвердив высокий уровень ответственности и профессионализма.
Поздравляем родителей с пополнением в семьях и желаем новорожденным крепкого здоровья, счастливого детства и светлого будущего в независимом Казахстане.
Ранее мы рассказывали историю школьника из Жетысу по имени Тәуелсіздік.