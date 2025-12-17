Семеро двойняшек родились в День Независимости Казахстана

Символично, что среди новорожденных в этот день оказалось почти равное количество мальчиков и девочек - 362 и 363.

Рождение детей в День Независимости — особое событие и для страны и для семей, где отмечают радость пополнения.

Медицинские работники родильных домов в праздничный день обеспечили качественную и своевременную помощь матерям и новорожденным, подтвердив высокий уровень ответственности и профессионализма.

Поздравляем родителей с пополнением в семьях и желаем новорожденным крепкого здоровья, счастливого детства и светлого будущего в независимом Казахстане.

