    14:37, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Семеро двойняшек родились в День Независимости Казахстана

    В День Независимости Республики Казахстан в медицинских организациях страны на свет появились 725 малышей, из них 7 двойняшек, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

    Фото: pixabay.com

    Символично, что среди новорожденных в этот день оказалось почти равное количество мальчиков и девочек - 362 и 363.

    Рождение детей в День Независимости — особое событие и для страны и для семей, где отмечают радость пополнения.

    Медицинские работники родильных домов в праздничный день обеспечили качественную и своевременную помощь матерям и новорожденным, подтвердив высокий уровень ответственности и профессионализма.

    Поздравляем родителей с пополнением в семьях и желаем новорожденным крепкого здоровья, счастливого детства и светлого будущего в независимом Казахстане.

    Ранее мы рассказывали историю школьника из Жетысу по имени Тәуелсіздік.

     

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
