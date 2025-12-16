Мальчик по имени Тәуелсіздік: история одного школьника из Жетысу

По словам родителей мальчика, праздник и стал главным поводом для нарекания их первенца необычным именем. Сегодня подросток учится в общеобразовательной школе района и, несмотря на юный возраст, уже выделяется активной жизненной позицией.

Фото из личного архива семьи Нусиповых

Тәуелсіздік — отличник и староста класса. Он принимает участие в школьных мероприятиях, помогает в организации различных событий и пользуется уважением среди одноклассников и педагогов. По словам учителей, школьник отличается ответственностью и дисциплиной.

Свободное от учебы время Тәуелсіздік старается проводить активно. Он занимается верховой ездой, участвует в национальных конных играх и принимает участие в кокпаре. Любовь к лошадям и традиционным видам спорта для него — часть сельской жизни и семейных ценностей.

Фото из личного архива семьи Нусиповых

Отец подростка Батырбек Нусипов рассказал, что выбор имени был продиктован не только датой рождения сына, но и желанием сохранить память о событиях, связанных с обретением независимости.

Фото из личного архива семьи Нусиповых

- Во время декабрьских событий за независимость Казахстана погибли двое наших земляков — Ляззат Асанова и Ербол. Они были совсем молоды, но отдали свои жизни за будущее страны. Я дал сыну имя Тәуелсіздік, чтобы он всегда помнил цену свободы и суверенитета, — отметил он.

Семья Нусиповых живет в сельской местности и занимается личным подсобным хозяйством. Родители воспитывают троих детей, уделяя особое внимание их образованию, трудовому воспитанию и уважению к истории и традициям своей страны.

Ранее мы публиковали подборку из 10 песен, ставших символами Независимости Казахстана.