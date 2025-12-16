Мальчик по имени Тәуелсіздік: история одного школьника из Жетысу
В Панфиловском районе области Жетысу проживает девятиклассник по имени Тәуелсіздік. Он родился в 2011 году в период празднования Дня Независимости, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам родителей мальчика, праздник и стал главным поводом для нарекания их первенца необычным именем. Сегодня подросток учится в общеобразовательной школе района и, несмотря на юный возраст, уже выделяется активной жизненной позицией.
Тәуелсіздік — отличник и староста класса. Он принимает участие в школьных мероприятиях, помогает в организации различных событий и пользуется уважением среди одноклассников и педагогов. По словам учителей, школьник отличается ответственностью и дисциплиной.
Свободное от учебы время Тәуелсіздік старается проводить активно. Он занимается верховой ездой, участвует в национальных конных играх и принимает участие в кокпаре. Любовь к лошадям и традиционным видам спорта для него — часть сельской жизни и семейных ценностей.
Отец подростка Батырбек Нусипов рассказал, что выбор имени был продиктован не только датой рождения сына, но и желанием сохранить память о событиях, связанных с обретением независимости.
- Во время декабрьских событий за независимость Казахстана погибли двое наших земляков — Ляззат Асанова и Ербол. Они были совсем молоды, но отдали свои жизни за будущее страны. Я дал сыну имя Тәуелсіздік, чтобы он всегда помнил цену свободы и суверенитета, — отметил он.
Семья Нусиповых живет в сельской местности и занимается личным подсобным хозяйством. Родители воспитывают троих детей, уделяя особое внимание их образованию, трудовому воспитанию и уважению к истории и традициям своей страны.
Ранее мы публиковали подборку из 10 песен, ставших символами Независимости Казахстана.