РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:50, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Мальчик по имени Тәуелсіздік: история одного школьника из Жетысу

    В Панфиловском районе области Жетысу проживает девятиклассник по имени Тәуелсіздік. Он родился в 2011 году в период празднования Дня Независимости, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото из личного архива семьи Нусиповых

    По словам родителей мальчика, праздник и стал главным поводом для нарекания их первенца необычным именем. Сегодня подросток учится в общеобразовательной школе района и, несмотря на юный возраст, уже выделяется активной жизненной позицией.

    а
    Фото из личного архива семьи Нусиповых

    Тәуелсіздік — отличник и староста класса. Он принимает участие в школьных мероприятиях, помогает в организации различных событий и пользуется уважением среди одноклассников и педагогов. По словам учителей, школьник отличается ответственностью и дисциплиной.

    Свободное от учебы время Тәуелсіздік старается проводить активно. Он занимается верховой ездой, участвует в национальных конных играх и принимает участие в кокпаре. Любовь к лошадям и традиционным видам спорта для него — часть сельской жизни и семейных ценностей.

    а
    Фото из личного архива семьи Нусиповых

    Отец подростка Батырбек Нусипов рассказал, что выбор имени был продиктован не только датой рождения сына, но и желанием сохранить память о событиях, связанных с обретением независимости.

    а
    Фото из личного архива семьи Нусиповых

    - Во время декабрьских событий за независимость Казахстана погибли двое наших земляков — Ляззат Асанова и Ербол. Они были совсем молоды, но отдали свои жизни за будущее страны. Я дал сыну имя Тәуелсіздік, чтобы он всегда помнил цену свободы и суверенитета, — отметил он.

    Семья Нусиповых живет в сельской местности и занимается личным подсобным хозяйством. Родители воспитывают троих детей, уделяя особое внимание их образованию, трудовому воспитанию и уважению к истории и традициям своей страны.

    Ранее мы публиковали подборку из 10 песен, ставших символами Независимости Казахстана.

    Теги:
    Дети Область Жетысу День Независимости
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают