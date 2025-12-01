РУ
    20:38, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сельское хозяйство — один из главных драйверов экономики области Абай

    Аким региона Берик Уали на встрече с населением Семея рассказал о достижениях сельского хозяйства, которых удалось добиться за прошедшие 11 месяцев этого года, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области Абай.

    Фото: акимат области Абай

    По словам главы области, хотя инфраструктура города не ориентирована напрямую на производство в сфере АПК, главным его преимуществом остаётся развитие перерабатывающей отрасли аграрного направления.

    По словам Берика Уали, в области работают порядка 35 предприятий перерабатывающей отрасли. В областном центре функционируют 17 предприятий, занимающихся переработкой пищевых продуктов.

    Фото: акимат области Абай

    — До 2031 года разработана региональная карта инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства. Модель развития предусматривает создание мясного кластера, строительство молочно-товарных ферм, развитие мясного птицеводства и полное использование потенциала орошаемого земледелия. В рамках этих направлений планируется реализовать 85 крупных проектов в области, — подчеркнул Берик Уали.

    В Семее планируются к реализации 6 инвестпроектов на общую сумму 23,8 млрд тенге. Эти проекты будут способствовать развитию сельского хозяйства в целом, созданию рабочих мест и расширению имеющегося производства.

    Фото: акимат области Абай

    ТОО «Qazaq Astyq Group» в первом квартале 2026 года запустит завод по производству очищенного подсолнечного масла мощностью 72 тысячи тонн в год. До 2028 года планируется введение в эксплуатацию производственного объекта ТОО «Eastern Protein» с переработкой 250 тысяч шкур в год, а также завода ТОО «Ертіс Өнімдері» по переработке 36 тысяч тонн молока в год, добавил аким области.

    Вместе с тем, к реализации планируются 3 агропроекта, которые направлены на переработку масличных культур. Реализация этих проектов не только обеспечит продовольственную безопасность региона, но и укрепит производство экспортной продукции и подтвердит статус Семея, как перерабатывающего и логистического центра.

    Фото: акимат области Абай

    Кроме того, до 2031 года планируется довести площадь орошаемых земель как минимум до 88,2 тыс. га с использованием современных технологий водосбережения.

    — В связи с этим необходимо проработать привлечение потенциальных инвесторов для строительства завода по производству ирригационных систем на территории индустриальной зоны «Өңдіріс». Этот проект направлен на обеспечение независимости области в орошаемом земледелии и ускорение инновационной модернизации аграрного сектора, — заключил Берик Уали.

    Теги:
    Сельское хозяйство Аграрии Регионы Казахстана Берик Уали Область Абай
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
