Сельское хозяйство — один из главных драйверов экономики области Абай
Аким региона Берик Уали на встрече с населением Семея рассказал о достижениях сельского хозяйства, которых удалось добиться за прошедшие 11 месяцев этого года, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области Абай.
По словам главы области, хотя инфраструктура города не ориентирована напрямую на производство в сфере АПК, главным его преимуществом остаётся развитие перерабатывающей отрасли аграрного направления.
По словам Берика Уали, в области работают порядка 35 предприятий перерабатывающей отрасли. В областном центре функционируют 17 предприятий, занимающихся переработкой пищевых продуктов.
— До 2031 года разработана региональная карта инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства. Модель развития предусматривает создание мясного кластера, строительство молочно-товарных ферм, развитие мясного птицеводства и полное использование потенциала орошаемого земледелия. В рамках этих направлений планируется реализовать 85 крупных проектов в области, — подчеркнул Берик Уали.
В Семее планируются к реализации 6 инвестпроектов на общую сумму 23,8 млрд тенге. Эти проекты будут способствовать развитию сельского хозяйства в целом, созданию рабочих мест и расширению имеющегося производства.
ТОО «Qazaq Astyq Group» в первом квартале 2026 года запустит завод по производству очищенного подсолнечного масла мощностью 72 тысячи тонн в год. До 2028 года планируется введение в эксплуатацию производственного объекта ТОО «Eastern Protein» с переработкой 250 тысяч шкур в год, а также завода ТОО «Ертіс Өнімдері» по переработке 36 тысяч тонн молока в год, добавил аким области.
Вместе с тем, к реализации планируются 3 агропроекта, которые направлены на переработку масличных культур. Реализация этих проектов не только обеспечит продовольственную безопасность региона, но и укрепит производство экспортной продукции и подтвердит статус Семея, как перерабатывающего и логистического центра.
Кроме того, до 2031 года планируется довести площадь орошаемых земель как минимум до 88,2 тыс. га с использованием современных технологий водосбережения.
— В связи с этим необходимо проработать привлечение потенциальных инвесторов для строительства завода по производству ирригационных систем на территории индустриальной зоны «Өңдіріс». Этот проект направлен на обеспечение независимости области в орошаемом земледелии и ускорение инновационной модернизации аграрного сектора, — заключил Берик Уали.