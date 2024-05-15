Село Талдыколь Атырауской области взято под круглосуточное наблюдение полиции

Полицейские Атырауской области взяли под круглосуточное наблюдение село Талдыколь, жители которого эвакуированы в связи с наводнением, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил участковый инспектор местной полицейской службы Махамбетского района майор Есболат Жексенгулов, патрульное наблюдение ведется круглосуточно в две смены.

— С тех пор как была объявлена заблаговременная эвакуация жителей села Талдыколь, входящего в Бейбарысский сельский округ, сотрудники местной полиции начали круглосуточный контроль за общественным порядком. Наша цель — следить за общественным порядком и предотвращать факты ограбления домов, оставшихся без присмотра. По этой причине, местной полицейской службой Махамбетского района выделены 30 полицейских и 7 автомашин, — сказал Е. Жексенгулов.

По информации Атырауского областного оперативного штаба, усилилась угроза размытия шоссе, ведущего в село Талдыколь Махамбетского района. В связи с этим, решением Махамбетского районного оперативного штаба 13 мая началась заблаговременная эвакуация жителей.

В этом населенном пункте 506 домов, зарегистрировано 1 215 жителей.

— Для временного размещения жителей в городе Атырау подготовлены эвакуационные пункты в высшем колледже «АРЕС» и гостинице «Dana». В первую очередь будут эвакуированы беременные женщины, дети и пенсионеры. Тяжело больные будут эвакуированы по алгоритму, разработанному областным Управлением здравоохранения, — сообщил аким района Кайрат Нурлыбаев.

Напомним, ранее сообщалось, что продолжается эвакуация жителей села Талдыколь Атырауской области.