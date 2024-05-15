РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:27, 15 Май 2024 | GMT +6

    Село Талдыколь Атырауской области взято под круглосуточное наблюдение полиции

    Атырау
    Фото: atyrau360.kz

    Полицейские Атырауской области взяли под круглосуточное наблюдение село Талдыколь, жители которого эвакуированы в связи с наводнением, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщил участковый инспектор местной полицейской службы Махамбетского района майор Есболат Жексенгулов, патрульное наблюдение ведется круглосуточно в две смены.

    — С тех пор как была объявлена заблаговременная эвакуация жителей села Талдыколь, входящего в Бейбарысский сельский округ, сотрудники местной полиции начали круглосуточный контроль за общественным порядком. Наша цель — следить за общественным порядком и предотвращать факты ограбления домов, оставшихся без присмотра. По этой причине, местной полицейской службой Махамбетского района выделены 30 полицейских и 7 автомашин, — сказал Е. Жексенгулов.

    По информации Атырауского областного оперативного штаба, усилилась угроза размытия шоссе, ведущего в село Талдыколь Махамбетского района. В связи с этим, решением Махамбетского районного оперативного штаба 13 мая началась заблаговременная эвакуация жителей.

    В этом населенном пункте 506 домов, зарегистрировано 1 215 жителей.

    — Для временного размещения жителей в городе Атырау подготовлены эвакуационные пункты в высшем колледже «АРЕС» и гостинице «Dana». В первую очередь будут эвакуированы беременные женщины, дети и пенсионеры. Тяжело больные будут эвакуированы по алгоритму, разработанному областным Управлением здравоохранения, — сообщил аким района Кайрат Нурлыбаев.

    Напомним, ранее сообщалось, что продолжается эвакуация жителей села Талдыколь Атырауской области.

    Теги:
    Атырауская область Полицейские Регионы Казахстана Полиция Акимат Талдыколь Эвакуация Паводки в Казахстане
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!