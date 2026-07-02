Сельхозкооперативы Казахстана увеличили выпуск продукции на 40%

По итогам 2025 года в Казахстане осуществляли деятельность 4 894 сельскохозяйственных кооператива, что на 429 кооперативов, или на 9,6%, больше по сравнению с 2024 годом, передает Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Увеличение количества действующих сельскохозяйственных кооперативов отмечено практически во всех регионах страны. Наиболее высокий прирост зафиксирован в области Улытау, Павлодарской, Атырауской и Мангистауской областях. Наибольшее количество действующих сельскохозяйственных кооперативов зарегистрировано в Туркестанской области — 994 кооператива, или более 20% от их общего числа по республике.

По видам основной деятельности наибольшую долю составляют сельскохозяйственные кооперативы, осуществляющие деятельность в сфере животноводства, — 1 882 кооператива, а также кооперативы, специализирующиеся на смешанном сельском хозяйстве, — 1 554 кооператива.

В 2025 году объем произведенной сельскохозяйственными кооперативами продукции в действующих ценах составил 117,6 млрд тенге, что на 40,2% больше по сравнению с 2024 годом. Совокупный объем реализации продукции увеличился на 22,2%.

По сравнению с предыдущим годом возросла обеспеченность сельскохозяйственных кооперативов отдельными видами сельскохозяйственной техники. Количество тракторов увеличилось на 24,9%, плугов — на 11,1%.

Ранее сообщалось о том, что более 300 млрд тенге направят на развитие животноводства и льготные кредиты.