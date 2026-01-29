РУ
    Сделка с Carlyle не затрагивает казахстанские активы — «Лукойл»

    ПАО «Лукойл» сообщает о заключении соглашения с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH (100% дочернего общества ПАО «Лукойл», владеющего зарубежными активами Группы «Лукойл»), передает Kazinform со ссылкой на сайт компании.

    Лукойл
    Фото: РБК

    В периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности Группы «Лукойл» и продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии.

    Заключенное соглашение не является эксклюзивным для Компании и зависит от выполнения ряда отлагательных условий, включая получение необходимых регуляторных согласований, в том числе разрешения на сделку с Carlyle со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

    Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями.

    Продажа LUKOIL International GmbH связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против ПАО «Лукойл» и его дочерних обществ.

    Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что Казахстан может выкупить долю «Лукойла» на Карачаганаке. Тогда же в пресс-службе «КазМунайГаза» дали разъяснение по ситуации, связанной с введением санкций против российской нефтяной компании «Лукойл».

    Министерство энергетики направило в управление по контролю за иностранными активами при Минфине США (OFAC) письмо-обращение по вопросу выкупа доли «Лукойла» в проектах в Казахстане.

