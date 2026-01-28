Активы «Лукойла» в Казахстане: Минэнерго направило письмо в США

На брифинге в Мажилисе министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что Правительство не обращалось в «Лукойл» с предложением о выкупе активов. Но он напомнил, что у Казахстана есть преимущественное право на выкуп доли компании.

— В конце прошлого года мы уже говорили, что при реализации активов «Лукойла» в Казахстане у нас есть предусмотренное законодательством преимущественное право на выкуп этой доли. Соответствующее письмо-обращение в OFAC Министерство энергетики направило, — сообщил министр.

Он уточнил, что варианты выкупа могут быть разными.

— Они не обязательно должны быть привязаны к физической оплате наличными деньгами в момент выкупа. Есть различные формы выкупа этого пакета акций, в том числе какой-то отложенный платеж или за счет выручки от продаж сырья. Очень много вариантов есть и мы рассматриваем все, — добавил Аккенженов.

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что Казахстан может выкупить долю «Лукойла» на Карачаганаке. Тогда же в пресс-службе «КазМунайГаза» дали разъяснение по ситуации, связанной с введением санкций против российской нефтяной компании «Лукойл».