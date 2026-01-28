РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:10, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Активы «Лукойла» в Казахстане: Минэнерго направило письмо в США

    Министерство энергетики направило в управление по контролю за иностранными активами при Минфине США (OFAC) письмо-обращение по вопросу выкупа доли «Лукойла» в проектах в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Лукойл» согласился продать свои зарубежные активы компании Gunvor
    Фото: Anadolu Ajansı

    На брифинге в Мажилисе министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что Правительство не обращалось в «Лукойл» с предложением о выкупе активов. Но он напомнил, что у Казахстана есть преимущественное право на выкуп доли компании.

    — В конце прошлого года мы уже говорили, что при реализации активов «Лукойла» в Казахстане у нас есть предусмотренное законодательством преимущественное право на выкуп этой доли. Соответствующее письмо-обращение в OFAC Министерство энергетики направило, — сообщил министр. 

    Он уточнил, что варианты выкупа могут быть разными.

    — Они не обязательно должны быть привязаны к физической оплате наличными деньгами в момент выкупа. Есть различные формы выкупа этого пакета акций, в том числе какой-то отложенный платеж или за счет выручки от продаж сырья. Очень много вариантов есть и мы рассматриваем все, — добавил Аккенженов.

    Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что Казахстан может выкупить долю «Лукойла» на Карачаганаке. Тогда же в пресс-службе «КазМунайГаза» дали разъяснение по ситуации, связанной с введением санкций против российской нефтяной компании «Лукойл».

    Теги:
    Минэнерго РК Нефть Ерлан Аккенженов
    Данира Искакова
    Автор
