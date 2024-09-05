Сделка между Израилем и ХАМАС о прекращении огня готова на 90% — США
По данным Белого дома, договор между Израилем и террористической организацией ХАМАС о прекращении огня практически согласован, передает агентство Kazinform со ссылкой на Телеграм-канал BILD.
Как сообщает Телеграм-канал BILD, один из высокопоставленных представителей американского правительства рассказал о готовности соглашений.
- Всего в соглашении 18 пунктов, 14 из них завершены, — заявил он.
По его словам, условия обмена израильскими заложниками и палестинскими заключёнными, а также вопросы, связанные с выводом израильских войск из сектора Газа, всё ещё остаются нерешёнными. Предполагается, что несколько сотен палестинских заключённых, которые отбывают наказание в израильских тюрьмах, будут отпущены на свободу в обмен на заложников, которых боевики взяли во время вторжения 7 октября прошлого года.
- За каждого заложника будет освобождено определенное количество палестинских заключенных, — уточнил представитель американского правительства.
Отмечается, что Совбез ООН в очередной раз призвал к прекращению огня в секторе Газа.
- Мы знаем, что лучший способ спасти оставшихся заложников и облегчить страдания палестинского гражданского населения — это согласованное прекращение огня, — сказала представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.
Ее коллеги из Китая, Великобритании, Франции, Японии и России выступили с похожими призывами.
Ранее в Израиле в понедельник начались массовые забастовки. Сотни тысяч людей требуют заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа с палестинской группировкой ХАМАС.