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    17:26, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Сделка между Израилем и ХАМАС о прекращении огня готова на 90% — США

    Сделка между Израилем и ХАМАС готова на 90% — правительство США
    Фото: Армия обороны Израиля

    По данным Белого дома, договор между Израилем и террористической организацией ХАМАС о прекращении огня практически согласован, передает агентство Kazinform со ссылкой на Телеграм-канал BILD.

    Как сообщает Телеграм-канал BILD, один из высокопоставленных представителей американского правительства рассказал о готовности соглашений.

    - Всего в соглашении 18 пунктов, 14 из них завершены, — заявил он.

    По его словам, условия обмена израильскими заложниками и палестинскими заключёнными, а также вопросы, связанные с выводом израильских войск из сектора Газа, всё ещё остаются нерешёнными. Предполагается, что несколько сотен палестинских заключённых, которые отбывают наказание в израильских тюрьмах, будут отпущены на свободу в обмен на заложников, которых боевики взяли во время вторжения 7 октября прошлого года.

    - За каждого заложника будет освобождено определенное количество палестинских заключенных, — уточнил представитель американского правительства.

    Отмечается, что Совбез ООН в очередной раз призвал к прекращению огня в секторе Газа.

    - Мы знаем, что лучший способ спасти оставшихся заложников и облегчить страдания палестинского гражданского населения — это согласованное прекращение огня, — сказала представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

    Ее коллеги из Китая, Великобритании, Франции, Японии и России выступили с похожими призывами.

    Ранее в Израиле в понедельник начались массовые забастовки. Сотни тысяч людей требуют заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа с палестинской группировкой ХАМАС.

     

    Теги:
    Мировые новости ХАМАС Израиль США
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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