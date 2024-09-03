Израиль захлестнули протесты и забастовки

В Израиле в понедельник начались массовые забастовки сотрудников государственных служб, технологических компаний и других предприятий. Сотни тысяч людей присоединились к однодневной всеобщей забастовке, направленной на то, чтобы оказать давление на израильское правительство и заставить его заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа с палестинской группировкой ХАМАС, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Демонстранты перекрыли главные улицы Тель-Авива и шоссе, ведущие в город с севера и востока, в результате чего остановилось движение по крупным магистралям. Участники акции обвинили правительство в том, что оно оставило израильских заложников умирать в секторе Газа.

На севере Тель-Авива сотни людей заблокировали перекресток бульваров Намир и Роках, перекрыв основные артерии, ведущие к экономическому сердцу страны. Протестующие также остановили движение на перекрестке Пил, еще одном важном маршруте в город.

С чего началось?

На выходных Армия обороны Израиля обнаружила тела шести израильских заложников в туннеле в районе Рафаха на юге сектора Газа. Военные сообщили, что они были убиты за 1–2 дня до их обнаружения.

Гибель шестерых заложников вызвала гнев общественности и обвинения в адрес правительства Израиля и премьер-министра Биньямина Нетаньяху за отказ достигнуть соглашения о прекращении огня с ХАМАС и освобождении заложников. Многие обвиняли Нетаньяху в том, что он не смог договориться с ХАМАС об их освобождении.

Недовольство израильтян вылилось в массовые протесты по всей стране, которые в воскресенье охватили всю страну. В крупнейшей акции протеста в Тель-Авиве приняли участие около 280 тысяч человек. Она стала самым масштабным митингом в Израиле за последние 18 месяцев. Организаторы акции подсчитали, что в Тель-Авиве собралось 300 тысяч человек, а еще 200 тысяч приняли участие в других акциях протеста по всей стране.

Фото: Times of Israel / Хаим Голдберг / Flash90

Со своей стороны крупнейшая федерация профсоюзов страны «Гистадрут» объявила об однодневной забастовке. Ее лидер Арнон Бар-Давид выразил мнение, что власти откладывают договоренности с группировкой «по политическим соображениям». Объявляя о забастовке в воскресенье, глава «Гистадрута» заявил, что забастовка может продлиться дольше одного дня.

Фото: The Times of Israel / Гистадрут

Забастовка началась в 6 утра в понедельник. В ней приняли участие:

— израильский бизнес-форум, представляющий большинство работников частного сектора из 200 крупнейших компаний страны;

— все крупные банки страны;

— компании из израильского технологического сектора;

— работники аэропорта Бен-Гурион, главного международного транспортного узла Израиля, который закрылся в 8:00 утра;

— Ассоциация адвокатов Израиля, глава которой Амит Бехер призвал «всех адвокатов объявить забастовку»;

— Союз учителей, отделение «Гистадрута», заявило, что все школы в Израиле будут открыты только до 11:45 по местному времени, за исключением школ для учащихся с особыми потребностями;

— Ассоциация руководителей университетов заявила, что исследовательские университеты Израиля также присоединятся к экономическому закрытию, хотя некоторые запланированные экзамены все равно будут проводиться;

— Муниципалитет Тель-Авива, который обслуживает крупнейший экономический центр страны, а также муниципалитет Хайфы. 10 муниципалитетов прекратили работу в рамках забастовки, в то время как несколько других муниципалитетов провели забастовки из солидарности, которые продолжались лишь несколько часов.

Призыв Бар-Давида к общенациональной забастовке был поддержан представителями Форума семей заложников и пропавших без вести, который провел серию демонстраций с требованием заключить сделку.

Скоординированная акция стала одной из самых масштабных с начала войны в секторе Газа, которая началась 11 месяцев назад. Протесты должны были продолжаться в течение всего дня, а крупные демонстрации запланированы на понедельник в Иерусалиме и Тель-Авиве.

Несколько городов и муниципалитетов заявили, что не будут принимать участия. Ряд муниципалитетов, включая Иерусалим и Ашдод не участвовали в забастовке.

Правительство против

Призыв федерации профсоюзов разозлил правительство, а крайне правый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич назвал забастовку незаконной, заявив, что профсоюз играет на руку ХАМАС.

Фото: Times of Israel / Hillel Maeir/Flash90

Министры израильского правительства осудили забастовку, посчитав ее незаконной.

В аэропорту Бен-Гурион частичное прекращение работы началось в 8 утра и продолжалось до полудня, несмотря на сильное давление со стороны министерства транспорта. Израильские авиалинии перенесли свои рейсы, но согласно сообщениям, перебои в обслуживании, как ожидается, продолжатся в течение всего дня.

Министерство образования полностью отвергло забастовку, заявив, что учителя и персонал «обязаны явиться в школы и детские сады».

По просьбе Смотрича государственный прокурор подал ходатайство в Израильский суд по трудовым спорам с просьбой вынести решение об отмене забастовки, утверждая, что политическая забастовка запрещена законом.

Фото: The Times of Israel / Форум семей заложников и пропавших без вести

Заседание суда состоялось днем в понедельник. Адвокат «Гистадрута» сообщил суду, что забастовка закончится к 18:00. Несмотря на это, суд постановил, что забастовка должна закончиться раньше — в 14:30, а судья заявил, что она носит политический характер.

После этого председатель «Гистадрута» Арнон Бар-Давид заявил, что уважает решение суда о прекращении забастовки в 14:30.