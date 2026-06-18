Сборная Узбекистана уступила Колумбии в историческом матче ЧМ по футболу

Сборная Узбекистана по футболу потерпела поражение от команды Колумбии в стартовом матче чемпионата мира 2026 года, передает агентство Kazinform.

Команды Узбекистана и Колумбии встретились в стартовом туре группы К на стадионе «Ацтека» в Мехико. Матч стал дебютным и историческим для сборной Узбекистана на чемпионатах мира по футболу. Главным арбитром встречи был англичанин Энтони Тейлор.

До перерыва колумбийцы сумели выйти вперед благодаря точному удару защитника Даниэля Муньоса. Гол был забит на 40-й минуте после результативной передачи Луиса Диаса.

После возобновления игры сборная Узбекистана сумела отыграться — автором мяча стал Аббосбек Файзуллаев.

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Однако удержать ничейный результат команде не удалось. Вскоре Луис Диас уже сам отметился голом и вновь обеспечил преимущество Колумбии. Окончательный результат был установлен в концовке матча, когда Хаминтон Кампас отправил третий мяч в ворота соперника.

Таким образом, колумбийская команда набрала важные три очка в борьбе за выход из группы. Напомним, что вместе с Колумбией и Узбекистаном в квартете K выступают сборные Португалии и ДР Конго.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля финальным матчем.

В 2026 году в чемпионате мира по футболу дебютировали четыре сборные — Иордании, Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Узбекистан 18 июня выпустит коллекционную монету к чемпионату мира по футболу.

В честь исторического матча власти Узбекистана перенесли начало рабочего дня в госорганизациях. 18 июня рабочий день во всех государственных организациях Узбекистана начинается на два часа позже обычного — в 10:00.