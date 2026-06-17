Узбекистан выпустит коллекционную монету к чемпионату мира по футболу

С 18 июня Центральный банк Узбекистана выпустит в обращение памятные золотые и серебряные монеты в честь первого в истории участия сборной страны в чемпионате мира по футболу, передает агентство Kazinform.

На аверсе памятных монет из золота и серебра 999,9-й пробы изображены логотип Футбольной ассоциации Узбекистана, классический футбольный мяч и надпись: «Историческая победа. Узбекистан на чемпионате мира — 2026».

На реверсе размещен силуэт волка — символ национальной сборной, известной среди болельщиков под прозвищем «Белые волки».

Монеты выпущены ограниченным тиражом: 100 экземпляров из золота и 1000 из серебра. Они поступят в продажу через 690 отделений коммерческих банков по всей стране.

Напомним, в этом году в чемпионате мира по футболу дебютировали четыре сборные — Иордании, Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что сборную Узбекистана по футболу подвергли тщательному досмотру в Нью-Йорке.



