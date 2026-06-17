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    Узбекистан выпустит коллекционную монету к чемпионату мира по футболу

    С 18 июня Центральный банк Узбекистана выпустит в обращение памятные золотые и серебряные монеты в честь первого в истории участия сборной страны в чемпионате мира по футболу, передает агентство Kazinform. 

    Узбекистан выпустит коллекционную монету к чемпионату мира по футболу
    Фото: upl.uz

    На аверсе памятных монет из золота и серебра 999,9-й пробы изображены логотип Футбольной ассоциации Узбекистана, классический футбольный мяч и надпись: «Историческая победа. Узбекистан на чемпионате мира — 2026».

    На реверсе размещен силуэт волка — символ национальной сборной, известной среди болельщиков под прозвищем «Белые волки».

    Монеты выпущены ограниченным тиражом: 100 экземпляров из золота и 1000 из серебра. Они поступят в продажу через 690 отделений коммерческих банков по всей стране.

    Напомним, в этом году в чемпионате мира по футболу дебютировали четыре сборные — Иордании, Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана.

    Ранее сообщалось, что сборную Узбекистана по футболу подвергли тщательному досмотру в Нью-Йорке. 

    FIFA 2026 В мире Чемпионат мира по футболу Узбекистан
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор