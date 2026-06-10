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    Иордания дебютирует на чемпионате мира по футболу

    Иордания впервые в своей истории примет участие в предстоящем чемпионате мира по футболу, став одной из 48 сборных, которые поборются за главный трофей мирового футбола, передает агентство Kazinform. 

    Иордания дебютирует на чемпионате мира по футболу
    Фото: Yahoo Sports

    Как сообщается на сайте официального информационного портала JordanWorldCup, это выдающееся достижение стало знаковым событием в спортивной истории Иордании и является результатом многих лет упорного труда.

    Иордания забила 32 гола в отборочных матчах чемпионата мира, что стало их лучшим результатом за одну отборочную кампанию. 

    Помимо Иордании в этом году в Чемпионате мира по футболу дебютируют еще три сборные — Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана. 

    Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, при этом Иордания попадет в группу J вместе с Аргентиной, Алжиром и Австрией.

    Число команд, участвующих в турнире, увеличено с 32 до 48, а количество матчей — с 64 до рекордных 104.

    Ранее сообщалось, что сборная Ирана перенесет тренировочную базу на ЧМ-2026 из США в Мексику. 

    Мы также писали о том, что сборную Узбекистана по футболу подвергли тщательному досмотру в Нью-Йорке. 

    FIFA 2026 В мире Чемпионат мира по футболу Иордания
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор