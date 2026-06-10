Иордания дебютирует на чемпионате мира по футболу

Иордания впервые в своей истории примет участие в предстоящем чемпионате мира по футболу, став одной из 48 сборных, которые поборются за главный трофей мирового футбола, передает агентство Kazinform.

Как сообщается на сайте официального информационного портала JordanWorldCup, это выдающееся достижение стало знаковым событием в спортивной истории Иордании и является результатом многих лет упорного труда.

Иордания забила 32 гола в отборочных матчах чемпионата мира, что стало их лучшим результатом за одну отборочную кампанию.

Помимо Иордании в этом году в Чемпионате мира по футболу дебютируют еще три сборные — Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, при этом Иордания попадет в группу J вместе с Аргентиной, Алжиром и Австрией.

Число команд, участвующих в турнире, увеличено с 32 до 48, а количество матчей — с 64 до рекордных 104.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана перенесет тренировочную базу на ЧМ-2026 из США в Мексику.

Мы также писали о том, что сборную Узбекистана по футболу подвергли тщательному досмотру в Нью-Йорке.