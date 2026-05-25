Сборная Ирана перенесет тренировочную базу на ЧМ-2026 из США в Мексику
Сборная Ирана по футболу рассматривает перенос тренировочной базы на фоне проблем безопасности на Ближнем Востоке, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Guardian.
Президент Федерации футбола Ирана (FFIRI) Мехди Тадж заявил, что тренировочная база сборной для чемпионата мира перенесена из США в Мексику после получения одобрения от FIFA.
— Все базовые лагеря команд стран, участвующих в чемпионате мира, должны быть одобрены ФИФА. К счастью, после поданных нами запросов и встреч с представителями FIFA и организаторами чемпионата мира в Стамбуле, а также вебинара, который мы провели вчера в Тегеране с уважаемым генеральным секретарем FIFA, наша просьба о переносе базы команды из США в Мексику была удовлетворена, — заявил Мехди Тадж.
Однако Международная футбольная федерация пока не комментировала данное решение.
Изначально планировалось, что Иран проведет тренировки в штате Аризона. Теперь команда планирует базироваться в мексиканском городе Тихуана, к югу от Сан-Диего.
Федерация заявила, что перенос базового лагеря решит потенциальные визовые проблемы, поскольку команда будет въезжать в США через Мексику.
Напомним, Чемпионат мира по футболу в этом году пройдет с 11 июня по 19 июля и проводится совместно США, Канадой и Мексикой.
Сборная Ирана проведет матчи группы G в Лос-Анджелесе против Новой Зеландии 15 июня и Бельгии 21 июня, а затем встретится с Египтом 26 июня в Сиэтле.
Ранее FIFA подтвердила участие Ирана в ЧМ-2026.