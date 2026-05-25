Сборная Ирана перенесет тренировочную базу на ЧМ-2026 из США в Мексику

Сборная Ирана по футболу рассматривает перенос тренировочной базы на фоне проблем безопасности на Ближнем Востоке, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Guardian .

Президент Федерации футбола Ирана (FFIRI) Мехди Тадж заявил, что тренировочная база сборной для чемпионата мира перенесена из США в Мексику после получения одобрения от FIFA.

— Все базовые лагеря команд стран, участвующих в чемпионате мира, должны быть одобрены ФИФА. К счастью, после поданных нами запросов и встреч с представителями FIFA и организаторами чемпионата мира в Стамбуле, а также вебинара, который мы провели вчера в Тегеране с уважаемым генеральным секретарем FIFA, наша просьба о переносе базы команды из США в Мексику была удовлетворена, — заявил Мехди Тадж.

Однако Международная футбольная федерация пока не комментировала данное решение.

Изначально планировалось, что Иран проведет тренировки в штате Аризона. Теперь команда планирует базироваться в мексиканском городе Тихуана, к югу от Сан-Диего.

Федерация заявила, что перенос базового лагеря решит потенциальные визовые проблемы, поскольку команда будет въезжать в США через Мексику.

Напомним, Чемпионат мира по футболу в этом году пройдет с 11 июня по 19 июля и проводится совместно США, Канадой и Мексикой.

Сборная Ирана проведет матчи группы G в Лос-Анджелесе против Новой Зеландии 15 июня и Бельгии 21 июня, а затем встретится с Египтом 26 июня в Сиэтле.

Ранее FIFA подтвердила участие Ирана в ЧМ-2026.



