ФИФА подтвердила участие Ирана в ЧМ-2026 — как отреагировал Трамп

FIFA подтвердила участие Ирана в чемпионате мира 2026 года, несмотря на ситуацию с недопуском делегации страны на конгресс в Канаде, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против участия Ирана в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. По его словам, решение во многом зависит от главы ФИФА Джанни Инфантино.

— Если Джанни так сказал — я не против. Пусть играют, — отметил Трамп, добавив, что футбол должен оставаться вне политики.

Заявление прозвучало на фоне ситуации вокруг ежегодного конгресса ФИФА в Ванкувере, где Иран оказался единственной страной, не представленной на встрече. Делегация во главе с президентом федерации Мехди Таджем не смогла въехать в Канаду, ранее выданные разрешения были отозваны.

По данным канадских властей, решение могло быть связано с предполагаемыми связями Таджа с Корпусом стражей исламской революции, признанным в стране террористической организацией. Премьер-министр Марк Карни подчеркнул, что лицам, связанным с КСИР, въезд запрещен, а глава МИД Анита Ананд подтвердила отзыв разрешений, назвав ситуацию «непреднамеренной».

Несмотря на это, Инфантино заверил, что Иран примет участие в ЧМ-2026. По его словам, турнир должен способствовать объединению стран даже на фоне международных разногласий.

Согласно расписанию, сборная Ирана сыграет на групповом этапе против Новой Зеландии, Бельгии и Египта в июне 2026 года в Лос-Анджелесе и Сиэтле.

Также глава ФИФА сообщил о намерении баллотироваться на новый срок на выборах президента FIFA в 2027 году — в случае победы он сможет оставаться на посту до 2031 года.

Ранее сообщалось, что ФИФА повысила призовой фонд ЧМ-2026 до рекордных $871 млн.