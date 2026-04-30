ФИФА повысила призовой фонд ЧМ-2026 до рекордных $871 млн

Международная федерация футбола ФИФА утвердила увеличение призового фонда чемпионата мира 2026 года до $871 млн, передает агентство Kazinform.

Решение принято на заседании совета организации в канадском Ванкувере, сообщается на официальном сайте федерации. По данным ФИФА, рост составил 15 процентов. Средства будут распределены между 48 сборными, которые примут участие в турнире.

В организации отметили, что пересмотр выплат связан с коммерческим успехом турнира. Также учитывались возросшие расходы национальных федераций на логистику, налоги и организацию участия.

Согласно обновленным условиям, каждая сборная получит не менее $12,5 млн вместо ранее предусмотренных $10,5 млн. Выплаты на подготовку увеличены до $2,5 млн на команду, а квалификационный взнос вырос до $10 млн.

Дополнительно предусмотрены субсидии на расходы делегаций и расширение квот на билеты. На эти цели выделено более $16 млн.

Часть доходов будет перераспределена через 211 ассоциаций-членов ФИФА на развитие мирового футбола.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных.

Ранее ФИФА объявила о запуске в продажу новой партии билетов на матчи ЧМ-2026. Напомним, ФИФА установила рекордные цены на финал чемпионата мира по футболу 2026 года, самые дорогие билеты достигли $10 990.