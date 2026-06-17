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    Власти Узбекистана перенесли начало рабочего дня в госорганизациях

    18 июня рабочий день во всех государственных организациях Узбекистана начнется на два часа позже обычного — в 10:00, передает агентство Kazinform. 

    Власти Узбекистана перенесли начало рабочего дня в госорганизациях
    Фото: podrobno.uz

    По словам пресс-секретаря президента Узбекистана, данное решение принято в связи с матчем Узбекистан — Колумбия на чемпионате мира по футболу 2026 года, который начнется в 7:00 по ташкентскому времени.

    — Нашим людям предоставляется дополнительное удобство, чтобы они могли болеть за национальную сборную дома, со своими близкими, — заявил Шерзод Асадов. 

    Как отметил Асадов, частные предприятия сами назначают время работы исходя из своих возможностей. 

    Напомним, в этом году в чемпионате мира по футболу дебютировали четыре сборные, среди которых команда Узбекистана.

    Ранее сообщалось, что Узбекистан 18 июня выпустит коллекционную монету к чемпионату мира по футболу. 

    FIFA 2026 В мире Чемпионат мира по футболу Узбекистан Госслужба
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор