Власти Узбекистана перенесли начало рабочего дня в госорганизациях

18 июня рабочий день во всех государственных организациях Узбекистана начнется на два часа позже обычного — в 10:00, передает агентство Kazinform.

По словам пресс-секретаря президента Узбекистана, данное решение принято в связи с матчем Узбекистан — Колумбия на чемпионате мира по футболу 2026 года, который начнется в 7:00 по ташкентскому времени.

— Нашим людям предоставляется дополнительное удобство, чтобы они могли болеть за национальную сборную дома, со своими близкими, — заявил Шерзод Асадов.

Как отметил Асадов, частные предприятия сами назначают время работы исходя из своих возможностей.

Напомним, в этом году в чемпионате мира по футболу дебютировали четыре сборные, среди которых команда Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Узбекистан 18 июня выпустит коллекционную монету к чемпионату мира по футболу.