Сборная Казахстана завоевала золото по борьбе во Вьетнаме

Казахстанские борцы завоевали четыре медали в первый день юношеского чемпионата Азии по борьбе во Дананге (Вьетнам), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

В стартовый день соревнований были разыграны медали в семи весовых категориях греко-римской борьбы.

Казахстанские борцы отметились четырьмя наградами. Обладателем золотой медали в весовой категории до 51 килограмма стал Куанышбек Жанажол. "Серебро" стране принес Арыстан Темиргали (до 110 килограммов).

Бронзовыми призерами турнира стали Али Алмас (до 45 кг) и Датка Лесбек (до 48 кг).

