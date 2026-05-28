KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Сборная Казахстана завоевала золото по борьбе во Вьетнаме

    Казахстанские борцы завоевали четыре медали в первый день юношеского чемпионата Азии по борьбе во  Дананге (Вьетнам), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Сборная Казахстана завоевала золото по борьбе во Вьетнаме
    Фото: НОК РК

    В стартовый день соревнований были разыграны медали в семи весовых категориях греко-римской борьбы.

    Казахстанские борцы отметились четырьмя наградами. Обладателем золотой медали в весовой категории до 51 килограмма стал Куанышбек Жанажол. "Серебро" стране принес Арыстан Темиргали (до 110 килограммов).

    Бронзовыми призерами турнира стали Али Алмас (до 45 кг) и Датка Лесбек (до 48 кг).

    Напомним, Жанибек Алимханулы возобновил тренировки во время дисквалификации. Ранее сообщалось, Малиновская дошла до финала этапа Кубка мира по стрельбе в Германии.

    Спорт Вьетнам Казахстан Золото Чемпионат Азии Борьба
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор