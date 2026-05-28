Жанибек Алимханулы возобновил тренировки во время дисквалификации

Несмотря на то, что до окончания срока дисквалификации казахстанского боксера остается около полугода, он уже начал постепенно набирать спортивную форму. Согласно распоряжению WBO, сразу после окончания дисквалификации Алимханулы должен будет провести бой против обязательного претендента на чемпионский титул. Сам боксер ранее также заявлял, что намерен провести бой уже в декабре, практически сразу, как только ему будет позволено вернуться на ринг.

На свежих кадрах, снятых на тренировке, Жанибек Алимханулы отрабатывает перемещение по рингу и удары руками, демонстрируя, что не забыл технику ведения боя.

Напомним, что в начале декабря 2025 года, незадолго до боя за три титула с чемпионом мира WBA Эрисланди Ларой, стало известно, что у казахстанского чемпиона было обнаружено запрещенное антидопинговым кодексом вещество — мельдоний. Допинг был выявлен в пробах A и B.

В итоге Алимханулы лишили титула чемпиона мира IBF, но сохранили за ним титул чемпиона мира WBO.