Жанибек Алимханулы сделал заявление о возвращении на ринг после дисквалификации

33-летний Жанибек Алимханулы в настоящее время отбывает дисквалификацию по итогам расследования дела об обнаружении запрещенного антидопинговыми правилами вещества в его анализах. Но уже после 6 декабря 2026 года Алимханулы снова сможет выступать на ринге.

Боксер опубликовал в соцсетях свежее заявление о сроках возвращения на ринг.

— Я впервые надел боксерские перчатки в 6 лет, и 27 лет спустя я все еще на ринге. Мы видели все, что происходило за этими четырьмя углами ринга, и впереди еще много всего. Я скучал по рингу, и я знаю, что болельщики тоже по нам скучали. В декабре я буду защищать свой титул чемпиона мира, — написал Жанибек Алимханулы в соцети Х.

Примечательно, что недавно команда Алимханулы подавала апелляцию в WBO с просьбой о сокращении дисквалификации или ее отмене, однако, судя по свежей публикации боксера в соцсетях, ситуация для него пока не изменилась и свой следующий бой он проведет не раньше декабря.

Напомним, что в начале декабря 2025 года незадолго до боя за три титула с чемпионом мира WBA Эрисланди Ларой стало известно, что у казахстанского чемпиона было найдено запрещенное антидопинговым кодексом вещество мельдоний. Допинг нашли в пробе А и в пробе В.

В итоге Алимханулы лишили титула чемпиона мира IBF, но сохранили за ним титул чемпиона мира WBO.