Малиновская дошла до финала этапа Кубка мира по стрельбе в Германии

Казахстанская стрелок Арина Малиновская заняла восьмое место в финале этапа Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в Мюнхене, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

В Мюнхене (Германия) продолжается этап Кубка мира по пулевой стрельбе. Представительница Казахстана Арина Малиновская сумела выйти в финал в дисциплине стрельбы из пневматической винтовки из трех положений на 50 метров.

В решающем раунде спортсменка заняла восьмое место.

Победу в этой дисциплине одержала Жанетт Хегг Дуэстад из Норвегии, второе место заняла Шонейд Макинтош из Великобритании, а бронзовую медаль выиграла Анна Янссен из Германии.

