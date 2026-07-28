Сборная Казахстана вышла в финал ЧМ U17 по греко-римской борьбе в Азербайджане

Два казахстанских борца греко-римского стиля вышли в финал чемпионата мира U17 в Баку (Азербайджан), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

В весовой категории до 48 кг Али Алмас одержал победу в полуфинальной схватке над армянским спортсменом Араратом Аветисяном со счетом 4:1. В финале казахстанец встретится с россиянином Солтаном Юсуповым.

В категории до 55 кг Дияр Аманали также завоевал право побороться за золотую медаль. В полуфинале он уверенно победил Данимира Йорданова из Болгарии — 8:1. Его соперником в финальной схватке станет венгр Кеве Ковач.

Напомним, в мае этого года казахстанские боксеры завоевали восемь золотых медалей на ЧА среди спортсменов возрастной категории U17 в Узбекистане.





