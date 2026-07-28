ФИФА определила лучший гол чемпионата мира‑2026

Гол защитника сборной Кабо‑Верде Сидни Кабрала в ворота команды Аргентины признан самым красивым на чемпионате мира 2026 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Международную федерацию футбола (ФИФА).

В матче 1/16 финала с командой Аргентины защитник сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал эффектным дальним ударом поразил «девятку» ворот соперников, сравняв счет — 2:2. Однако в итоге аргентинцы все же вырвали победу с результатом 3:2, но это не помешало Сидни Кабралу быть отмеченным ФИФА.

Гол африканского футболиста в голосовании обошел мячи Элдора Шомуродова (сборная Узбекистана) и Вильсона Изидора (сборная Гаити), занявших второе и третье места соответственно.

Лучшим игроком мирового первенства стал капитан испанской команды Родри, а его товарищ по чемпионскому составу Унаи Симон признан лучшим голкипером. Еще один новоиспеченный чемпион мира 19-летний Пау Кубарси назван лучшим молодым игроком первенства планеты.

Отметим, что ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Победителем стала Испания, в финале обыгравшая Аргентины со счетом 1:0.

Чемпионат мира 2026 года впервые проходил сразу в трех странах, в финальной стадии приняли участие 48 команд. На аренах США, Канады и Мексики был установлен рекорд посещаемости: на 104 матчах побывало 6 810 966 зрителей (в среднем — 65 490 на одной игре). Забито 308 мячей (2,96 за один матч).

Следующий чемпионат мира по футболу пройдет летом 2030 года. Основная часть состоится на аренах Испании, Португалии и Марокко. Кроме того, по одному поединку примут Аргентина, Уругвай и Парагвай.