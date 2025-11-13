Сборная Казахстана стала второй на чемпионате мира по самбо
С 6 по 10 ноября в Бишкеке (Кыргызстан) состоялся чемпионат мира по самбо, объединивший 466 спортсменов из 70 стран мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.
Национальная сборная Республики Казахстан продемонстрировала высокий уровень подготовки и заняла второе место в общекомандном зачёте, завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 8 бронзовых медалей.
Спортивное самбо:
79 кг — Еркебулан Негметов — серебро
71 кг — Арнур Куатай — бронза
64 кг — Жандос Бейсенбаев — бронза
50 кг — Маргарита Бажаева — бронза
80 кг — Мадина Ержан — бронза.
Боевое самбо:
59 кг — Маржан Бизак — золото
71 кг — Ниетхан Толеухан — золото
80 кг — Улболсын Адилова — серебро
58 кг — Арман Турумбетов — бронза
+98 кг — Талгат Жиентаев — бронза
50 кг — Жадыра Пайыз — бронза
+80 кг — Нурила Асанкызы — бронза
— Каждая завоёванная медаль — результат целеустремлённости, высокого профессионализма и самоотдачи спортсменов, а также системной работы тренерского штаба, — отметили в ведомстве.
Министерство продолжит работу по дальнейшему развитию самбо, совершенствованию спортивной инфраструктуры, поддержке молодых талантов и укреплению позиций Казахстана на международной арене.
