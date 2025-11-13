Сборная Казахстана стала второй на чемпионате мира по самбо

Национальная сборная Республики Казахстан продемонстрировала высокий уровень подготовки и заняла второе место в общекомандном зачёте, завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 8 бронзовых медалей.

Спортивное самбо:

79 кг — Еркебулан Негметов — серебро

71 кг — Арнур Куатай — бронза

64 кг — Жандос Бейсенбаев — бронза

50 кг — Маргарита Бажаева — бронза

80 кг — Мадина Ержан — бронза.

Боевое самбо:

59 кг — Маржан Бизак — золото

71 кг — Ниетхан Толеухан — золото

80 кг — Улболсын Адилова — серебро

58 кг — Арман Турумбетов — бронза

+98 кг — Талгат Жиентаев — бронза

50 кг — Жадыра Пайыз — бронза

+80 кг — Нурила Асанкызы — бронза

— Каждая завоёванная медаль — результат целеустремлённости, высокого профессионализма и самоотдачи спортсменов, а также системной работы тренерского штаба, — отметили в ведомстве.

Министерство продолжит работу по дальнейшему развитию самбо, совершенствованию спортивной инфраструктуры, поддержке молодых талантов и укреплению позиций Казахстана на международной арене.

Ранее мы писали, что Арман Турымбетов завоевал бронзу на юбилейном чемпионате мира по самбо.