РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:54, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Сборная Казахстана стала второй на чемпионате мира по самбо

    С 6 по 10 ноября в Бишкеке (Кыргызстан) состоялся чемпионат мира по самбо, объединивший 466 спортсменов из 70 стран мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

    Сборная Казахстана стала второй на чемпионате мира по самбо
    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    Национальная сборная Республики Казахстан продемонстрировала высокий уровень подготовки и заняла второе место в общекомандном зачёте, завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 8 бронзовых медалей.

    Спортивное самбо:

    79 кг — Еркебулан Негметов — серебро
    71 кг — Арнур Куатай — бронза
    64 кг — Жандос Бейсенбаев — бронза
    50 кг — Маргарита Бажаева — бронза
    80 кг — Мадина Ержан — бронза.

    Боевое самбо:

    59 кг — Маржан Бизак — золото
    71 кг — Ниетхан Толеухан — золото
    80 кг — Улболсын Адилова — серебро
    58 кг — Арман Турумбетов — бронза
    +98 кг — Талгат Жиентаев — бронза
    50 кг — Жадыра Пайыз — бронза
    +80 кг — Нурила Асанкызы — бронза

    — Каждая завоёванная медаль — результат целеустремлённости, высокого профессионализма и самоотдачи спортсменов, а также системной работы тренерского штаба, — отметили в ведомстве.

    Министерство продолжит работу по дальнейшему развитию самбо, совершенствованию спортивной инфраструктуры, поддержке молодых талантов и укреплению позиций Казахстана на международной арене.

    Ранее мы писали, что Арман Турымбетов завоевал бронзу на юбилейном чемпионате мира по самбо.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Кыргызстан Чемпионат мира
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают