    16:47, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Гвардеец Арман Турымбетов завоевал бронзу на юбилейном Чемпионате мира по самбо

    Военнослужащий Национальной гвардии МВД РК рядовой Арман Турымбетов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг, передает Kazinform со ссылкой на Нацгвардию.

    Арман Турымбетов
    Фото: Нацгвардия РК

    Юбилейный, 50-й по счету Чемпионат мира по спортивному и боевому самбо проходит в эти дни в столице Кыргызстана городе Бишкеке. 

    В соревнованиях принимают участие более 650 спортсменов из 70 стран мира. Сильнейшие самбисты планеты борются за 31 комплект медалей — в спортивном самбо, боевом самбо и самбо для слабовидящих спортсменов.

    — В личном первенстве достойно выступил представитель воинской части 6655 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан рядовой Арман Турымбетов. В весовой категории до 58 кг он завоевал бронзовую медаль, продемонстрировав высокий уровень подготовки и силу духа. — сообщили в Нацгвардии.

    Ранее, в апреле этого года, Арман Турымбетов стал серебряным призером чемпионата Азии и Океании по боевому самбо.

    В Нацгвардии отмечают, что по итогам мирового первенства сборная Казахстана заняла почетное второе место в общекомандном зачете, подтвердив статус одной из ведущих самбистских держав мира.

    Ранее сообщалось, что дзюдоистка Назгуль Маратова завоевала бронзу на Исламиаде-2025.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Нацгвардия Чемпион мира
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
