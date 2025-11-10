Гвардеец Арман Турымбетов завоевал бронзу на юбилейном Чемпионате мира по самбо

Юбилейный, 50-й по счету Чемпионат мира по спортивному и боевому самбо проходит в эти дни в столице Кыргызстана городе Бишкеке.

В соревнованиях принимают участие более 650 спортсменов из 70 стран мира. Сильнейшие самбисты планеты борются за 31 комплект медалей — в спортивном самбо, боевом самбо и самбо для слабовидящих спортсменов.

— В личном первенстве достойно выступил представитель воинской части 6655 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан рядовой Арман Турымбетов. В весовой категории до 58 кг он завоевал бронзовую медаль, продемонстрировав высокий уровень подготовки и силу духа. — сообщили в Нацгвардии.

Ранее, в апреле этого года, Арман Турымбетов стал серебряным призером чемпионата Азии и Океании по боевому самбо.



В Нацгвардии отмечают, что по итогам мирового первенства сборная Казахстана заняла почетное второе место в общекомандном зачете, подтвердив статус одной из ведущих самбистских держав мира.

Ранее сообщалось, что дзюдоистка Назгуль Маратова завоевала бронзу на Исламиаде-2025.