Сборная Казахстана по пляжному волейболу выиграла «золото» юношеских Азиатских игр

В финальном матче казахстанские спортсмены оказались сильнее представилей Таиланда.

Алихан Агабек и Оразали Сагыныш выиграли решающую встречу со счетом 2:0 (21:15, 23:21).

Ранее женская команда Казахстана стала третьей.

Напомним, казахстанские легкоатлетки завоевали две медали юношеских Азиатских игр по прыжкам в высоту, а Максим Сажнев выиграл «золото» юношеских Азиатских игр и установил рекорд.

В беге на 3000 метров Аида Акылбекова и Нурболсын Мурат завоевали «бронзу» соревнований.

В соревнованиях по прыжкам в высоту казахстанские легкоатлетки завоевали сразу две медали. Ольга Изюмникова и Милена Мерц поднялись на третью ступень пьедестала.