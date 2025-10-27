РУ
    23:00, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    Сборная Казахстана по пляжному волейболу выиграла «золото» юношеских Азиатских игр

    Мужская команда Казахстана по пляжному волейболу принесла стране «золото» юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Сборная Казахстана по пляжному волейболу выиграла «золото» юношеских Азиатских игр
    Фото: Арлан Олжабай/НОК Казахстана

    В финальном матче казахстанские спортсмены оказались сильнее представилей Таиланда.

    Алихан Агабек и Оразали Сагыныш выиграли решающую встречу со счетом 2:0 (21:15, 23:21).

    Ранее женская команда Казахстана стала третьей.

    Напомним, казахстанские легкоатлетки завоевали две медали юношеских Азиатских игр по прыжкам в высоту, а Максим Сажнев выиграл «золото» юношеских Азиатских игр и установил рекорд.

    В беге на 3000 метров Аида Акылбекова и Нурболсын Мурат завоевали «бронзу» соревнований.

    В соревнованиях по прыжкам в высоту казахстанские легкоатлетки завоевали сразу две медали. Ольга Изюмникова и Милена Мерц поднялись на третью ступень пьедестала.

     

    Анастасия Палагутина
