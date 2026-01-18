Сборная Казахстана по стендовой стрельбе завоевала «бронзу» на ЧА в Дохе

В смешанном парном разряде в дисциплине скит наши соотечественники Асем Орынбай и Эдуард Ещенко замкнули тройку призёров. Победу в этой программе одержала сборная Катара, серебряные медали достались представителям Кореи.

Отметим, что соревнования континентального первенства, которые продлятся до 22 января, собрали 196 спортсменов из 17 стран. Ранее наши спортсмены уже завоевали 4 награды.

В частности, в женском ските Адель Садакбаева выиграла золото, а Ольга Хайлова — бронзу.

Также в командных соревнованиях женская сборная стала победителем, а мужская команда завоевала бронзовые медали.