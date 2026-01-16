Пять медалей, включая два золота: казахстанцы отличились на чемпионате Азии

Как сообщает Национальный олимпийсикй комитет, в рамках турнира представители Казахстана завоевали уже пять медалей. В их числе две золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.

В дисциплине «скит» у женщин победу одержала Адель Садакбаева. Также в этом же виде программы Ольга Хайлова заняла третье место.

В командных соревнованиях Адель Садакбаева, Ольга Хайлова и Асем Орынбай поднялись на первую ступень пьедестала

У мужчин в «ските» Эдуард Ещенко завоевал серебряную медаль. Мужская сборная Казахстана стала бронзовым призером в командных соревнованиях. Страну представили Ратмир Еникеев, Эдуард Ещенко и Илья Пеньков.

В НОК отметили, что чемпионат Азии продлится до 22 января.

Ранее сообщалось, что казахстанские стрелки на Играх СНГ завоевали 18 медалей.