Пять медалей, включая два золота: казахстанцы отличились на чемпионате Азии
В Дохе (Катар) проходит чемпионат Азии по стендовой стрельбе, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Как сообщает Национальный олимпийсикй комитет, в рамках турнира представители Казахстана завоевали уже пять медалей. В их числе две золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.
В дисциплине «скит» у женщин победу одержала Адель Садакбаева. Также в этом же виде программы Ольга Хайлова заняла третье место.
В командных соревнованиях Адель Садакбаева, Ольга Хайлова и Асем Орынбай поднялись на первую ступень пьедестала
У мужчин в «ските» Эдуард Ещенко завоевал серебряную медаль. Мужская сборная Казахстана стала бронзовым призером в командных соревнованиях. Страну представили Ратмир Еникеев, Эдуард Ещенко и Илья Пеньков.
В НОК отметили, что чемпионат Азии продлится до 22 января.
Ранее сообщалось, что казахстанские стрелки на Играх СНГ завоевали 18 медалей.